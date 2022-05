L’INPS, cioè uno degli enti principali del nostro paese, è spesso sotto attacco per le innumerevoli truffe con il loro nome, che molte persone subiscono.

Quest’ente rappresenta l’organo che si occupa principalmente del lavoro ma serve anche per l’erogazione delle pensioni o per bonus e agevolazioni. Se prima tutto era molto complicato e cartaceo, negli ultimi anni, l’INPS, sta cercando di digitalizzarsi, per rendere le cose più facile sia al cittadino, sia all’impiegato. Proprio da qui infatti nascono le truffe.

INPS, se vi arriva questa mail non apritela: vi rubano i dati sensibili

A cadere in queste trappole, ormai sono in molti. Ovviamente l’INPS, non ha nessuna colpa di questo e non può fare altro se non avvisare tutti i cittadini di queste truffe. Con la digitalizzazione, si sono digitalizzate anche le truffe. Queste truffe moderne sono per lo più Phishing, cioè una comunicazione falsa, che avviene tramite SMS o email. Queste email hanno lo scopo di rubare i dati sensibili del malcapitato.

Di solito, per far cadere il povero malcapitato nella trappola, nell’email viene scritto che la pensione non è stata erogata oppure che si devono pagare delle tasse o dei problemi con l’account. Tutto ciò è seguito da un link da cliccare dove può comparire anche la pagina stessa dell’INPS. Una volta inseriti i vostri dati, questi saranno rubati e utilizzati per rubare soldi o informazioni personali.

Per evitare queste truffe, non si deve mai cliccare sul link. È fondamentale sapere che l’INPS, non chiederà mai informazioni personali tramite link, piuttosto vi chiederà di accedere, DA SOLI, attraverso un portale internet, alla propria area personale e da lì risolvere il problema.

Se non si è degli intenditori, si può chiedere anche aiuto a persone più esperte. Ma in ogni caso, se qualcuno si trova in questa situazione è opportuno correre subito dai carabinieri e denunciare l’accaduto, senza alcuna vergogna. Facendo la denuncia, si bloccheranno tutti i conti e le carte e magari se si è stati truffati, si può riavere anche qualche soldo indietro.