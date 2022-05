Avere una casa sempre pulita e profumata è il sogno di tutti. Esistono delle piante, in grado di aiutarci e rendere profumato l’ambiente in cui si trovano. Ovviamente, ne esistono molte e si devono scegliere in base ai propri giusti. Queste piante, vanno posizionate in posti strategici, così da riuscire a profumare più spazi possibili.

Piante che profumano casa? Esistono, ecco quali sono

Tra le piante più comuni da trovare in casa, abbiamo il Giacinto, il quale non è molto grande quindi è perfetto anche per le case più piccole. Non ha bisogno di grandi cure, ma per non far morire il bulbo, quando viene piantato, bisogna fare attenzione all’irrigazione. Quest’ultima deve essere fatta a piccole dosi perché si potrebbero formare dei ristagni idrici e far marcire il bulbo. Ha bisogno anche di luce, ma non direttamente e non deve essere posizionata in luoghi troppi caldi. Ha un profumo speziato e intenso.

Anche la lavanda si trova spesso in casa, ovviamente si tratta delle varietà nana, ad esempio come la Lavanda Angustifolia e la Goodwin Creek Grey. Queste piante, sono molto aromatiche e hanno un profumo forte, deciso e persistente. Hanno anche proprietà calmanti e rilassanti.

Di famoso, abbiamo anche l’eucalipto, che presenta molte proprietà e benefici per il nostro corpo. L’Eucalipto del sidro, può essere coltivato in casa ma deve essere potato ogni anno e rinvasato due volte l’anno. Le foglie sono tondeggianti e di colore blu-verde argenteo, mentre i fiori sono color crema. Il suo profumo è fresco e duraturo.

Anche la menta viene molto usata per profumare la casa. Ovviamente ne esistono di diverse varietà. Si può scegliere infatti, tra la menta cioccolato, la menta “mojito”, la menta fruttata o quella marocchina. Ognuna di questa pianta ha un colore diverso e anche il profumo cambia. Ha un odore balsamico e speziato che rinfresca l’aria.

Una pianta un po’ insolita, ma coltivata è il gelsomino d’Arabia. Il gelsomino è una pianta rampicante che si trova molto spesso nei parchi o nelle ringhiere ma può essere coltivato anche in casa. Soprattutto la varietà d’Arabia, non tende ad arrampicarsi molto quindi può essere tranquillamente coltivata in vaso.