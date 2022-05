Nel nostro corpo le cellule, per l’avviamento di processi cerebrali e non solo, prendono e trasportano energia dal glucosio. La sua concentrazione nel sangue è meglio conosciuta come glicemia.

Difatti è da alimenti o da lipidi e proteine, che l’organismo assorbe e sintetizza glucosio, il cui livello viene ordinato da un sistema interiore che si serve di ormoni ipoglicemizzanti, in grado di ridurre la glicemia, come l’insulina. E ormoni iperglicemizzanti, che l’accrescono.

I valori medi di una persona che consuma alimenti in modo sano e segue una routine equilibrata, si aggirano intorno ai 60 e i 130 mg/dl nell’arco di una giornata. In caso di digiuno, invece, variano dai 70 e ai 110 mg/dl. Se dovessero toccarsi picchi pari a 100-125 mg/dl, o superare i 126 mg/dl, si può in questo caso parlare di glicemia alta.

In questa situazione bisogna intervenire per evitare effetti negativi, e la possibile comparsa di diabete. Spesso l’iperglicemia non dà alcun sintomo né segno, per questo il diabete (malattia cronica secondaria alla persistente iperglicemia) è ritenuto una malattia subdola.

A volte i sintomi appaiono quando la malattia è già presente da anni. Una grave iperglicemia si contraddistingue per: stanchezza, aumento della sete, aumento della diuresi, perdita di peso involontaria, talvolta in contemporaneità a un aumento dell’appetito, malessere e dolori addominali. Ma nei casi più gravi possono presentarsi anche confusione mentale e perdita di coscienza. Ci sono vari alleati soprattutto in fatto di bevande che ci aiutano a ridurre il tasso di glicemia.

Se hai glicemia alta, bere questa bevanda aiuterà a ridurla

La prima che elenchiamo è ovviamente l’acqua aromatizzata. Alcune persone scelgono succhi o bevande zuccherate perché trovano il sapore dell’acqua privo di aroma o sapore.

L’infusione dell’acqua con frutti interi come le bacche può aggiungere anche un sapore gradevole. Le acque infuse sono saporite e salutari. Infine il miglior alleato tra le categorie delle bevande è il tè alle erbe o infusi. Le tisane o gli infusi sono un altro modo se vogliamo per aromatizzare l’acqua.

Bollire le foglie di alcune piante, come malva, melissa, camomilla, verbena, in acqua può congiungere sapore e benefici per la salute. Anche la radice di liquirizia procura un sapore lievemente dolce senza aumentare i livelli di zucchero nel sangue.