In estate, il nemico più temuto, oltre al caldo sono le zanzare, soprattutto se si hanno giardini o terrazzi. Oltre ai soliti repellenti, che si possono trovare nei comuni supermercati, esistono dei rimedi naturali per allontanare dalla nostra casa.

Questi rimedi sono semplici e veloci, così da dire per sempre addio a questo tormento.

Stop zanzare: ecco come allontanarle da casa in modo naturale

Esistono anche delle zanzariere magnetiche o elettroniche ma a volte non sono molto efficaci. Vediamo quindi quali sono questi rimedi naturali.

Tra i rimedi naturali per allontanare le zanzare, possiamo citare il caffè. Questi insetti non adorano gli odori forti perché interferiscono con il loro sistema nervoso e le stordiscono. Il caffè per loro ha un odore estremamente forte e quindi ha un effetto repellente. Per allontanarle si può bruciare un po’ di caffè in polvere in casa, mentre per farle sparire dal giardino si possono mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

Si può utilizzare anche il limone con l’aceto. Sono due alimenti, che hanno degli odori molto forti, soprattutto se combinate insieme. Bisogna tagliare alcune fette di limone e bagnarle con l’aceto. Dopo aver fatto assorbire il liquido, possono essere posizionati in giro per la casa. La stessa cosa vale anche per la cipolla tritata e i chiodi di garofano. È un repellente utile a tenere lontano oltre alle zanzare, anche gli altri insetti.

Gli oli essenziali, noi li usiamo per profumare la casa ma per questi insetti, sono dei repellenti naturali. Si possono usare quelli alla lavanda, al limone, al Tea-Tree e alla citronella. Basterà mettere qualche goccia di questi oli, in un diffusore e la vostra casa, sarà libera dalle zanzare.

Alcune piante sono ottime per respingere questi insetti. Ad esempio si potrebbero usare la menta e il basilico. Si può usare anche l’aglio, che a causa del forte odore allontanerà qualsiasi tipo di insetto.

Anche se non molto usato, si possono usare anche i pipistrelli, dato che si nutrono di zanzare. Si possono montare quindi delle bat-box in giardino, così da farle allontanare. Anche le candele alla citronella o alla lavanda sono utili per allontanarle.

Come ultima cosa si possono creare dei repellenti fai da te, utili per proteggersi. Basterà far bollire un po’ d’acqua con il basilico e la menta per venti minuti. Una volta filtrato e fatto raffreddare, si può spruzzare su tutto il corpo.