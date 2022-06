Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento delle temperature il nostro corpo potrebbe non riuscire a mantenere le forze e le energie di sempre. Dobbiamo partire col fatto che quando fa tanto caldo, è importantissimo mantenere un adeguato stato di idratazione del proprio organismo. I principali sintomi della disidratazione possono essere proprio l’astenia, ovvero il senso di spossatezza, e il mal di testa.

Attenzione al caldo: l’esperto indica cosa fare per non sentirsi deboli

Per non arrivare a questo punto, il consiglio è prima di tutto quello di bere molto, da 1,5 a 2,5 litri di liquidi al giorno, a seconda del livello raggiunto dalle temperature esterne.

Per liquidi ovviamente si deve specificare principalmente l’acqua mentre vanno sicuramente limitate molto le bevande fonte di calorie vuote, cioè notevolmente ricche in zuccheri semplici come ad esempio i succhi di frutta, le spremute, le bibite gassate e i the freddi confezionati.

Parlando delle fonti proteiche, il consiglio è di preferire le carni bianche, il pesce e le proteine vegetali ovvero i legumi; viceversa sono da limitare i formaggi e gli affettati poiché più abbienti di grassi saturi e colesterolo.

Cosa mangiare

Indispensabile è scegliere metodi di cottura poveri di grassi e agevolmente digeribili ovvero alla piastra, al forno, al vapore, alla griglia o al cartoccio. Da sfuggire totalmente quindi le fritture o le preparazioni particolarmente elaborate che rendono più complesso il processo digestivo.

Il consiglio è diminuire le porzioni, ma non rimuovere mai completamente interi gruppi di alimenti o, peggio ancora, saltare i pasti. Ulteriormente è consigliabile, per non appesantirsi troppo ai pasti principali, introdurre uno spuntino a metà mattina e uno nel pomeriggiopreferibilmente con frutta fresca o yogurt.

Un altro consiglio che vi diamo per combattere la stanchezza dovuta al caldo è che può essere fondamentale l’aiuto aggiuntivo di integratori specifici. Che siano di potassio, magnesio e vitamine, saranno comunque in grado di assicurare, con una sola bustina al giorno sciolta in un po’ d’acqua, buona parte del fabbisogno giornaliero di questi elementi.

L’integrazione di vitamine, specialmente del gruppo B, in mescolanza con i sali minerali, permette, da un lato, di ottimizzare le reazioni di produzione di energia da parte dell’organismo, contribuendo a diminuire stanchezza e affaticamento e ottimizzando le prestazioni muscolari e il senso generale di benessere e, dall’altro, di tutelare l’attività e l’integrità delle cellule nervose.