La sterlina è tra le monete più antiche ed è la moneta ufficiale del Regno Unito. Viene anche chiamata sovrana, dato che sulla parte davanti viene raffigurato il sovrano del periodo in cui viene coniata la sterlina. La sua prima coniazione si deve a Enrico VII.

La coniatura di questa moneta, fu interrotta parecchie volte. La prima volta del 1604, per poi essere ripresa nel 1817. Fu di nuovo interrotta durante la prima guerra mondiale e fu ripresa nel 1957, nel secondo dopoguerra. Questa volta, fu ripristinata la sua coniazione per contrastare le monete false che provenivano dalla Serbia e dall’Italia.

Quando si riprese la prima volta la coniatura delle sterline, nel 1817, furono anche definite le caratteristiche di quest’ultima. Infatti ognuna di queste, doveva avere un peso, un titolo, una circonferenza e uno spessore ben preciso.

Ovviamente esistono delle monete, che valgono molto di più rispetto ad altre. Oltre al valore dell’oro, si deve considerare anche il modo in cui è conservata. Questo vuol dire che una moneta senza graffi e senza ammaccature vale di più rispetto ad una con qualche graffio.

Chi trova questa sterlina diventa ricco sfondato: ecco quale.

Tra le sterline d’oro molto ricercare troviamo della del 1962, cioè la sterlina della Regina Elisabetta II, l’attuale sovrana del Regno Unito.

Questa moneta ritrae la Regina Elisabetta II di profilo, con i capelli raccolti. È incisa inoltre, la scritta ‘REGINA F D ELIZABETH II DEI GRATIA’. Sul retro invece, viene ritratto San Giorgio che uccide il Drago.

La sterlina del 1962, è conosciuta anche come Sterlina d’Oro Elisabetta II Fiocco e ne sono state prodotte circa 3 milioni.

Non è considerata una moneta numismatica, perché non è ritenuta rara dato che in giro ci sono parecchie copie. Il prezzo varia in base a quanto vale l’oro in quel momento. Inoltre, come già detto prima, può cambiare anche in base a come viene conservata. Una moneta senza graffi, può valere di più rispetto ad un’altra identica ma un po’ rovinata.