Il basilico è una delle piante di maggior “successo” in quanto a presenza nella nostra cucina, svolgendo sopratutto compiti “aromatici” all’interno nelle pietanze, molte delle quali simbolo della nostra cultura, come possono essere pizza e pasta. Il ruolo principale resta quello di condimento ma nel corso della storia il basilico ha trovato enorme spazio e considerazione anche in altri ambiti, come erba medicinale e curativa. Anche se è originaria dell’India, il basilico cresce senza problemi anche in contesti climatici differenti da quello asiatico, ecco perchè viene rapidamente associato alla cultura e dieta mediterranea. Ma quali attenzioni necessita?

Come curare una pianta di basilico: tutte le istruzioni dell’esperto

Si tratta di una pianta erbacea annuale che tendenzialmente cresce in maniera ottimale in condizioni di caldo temperato, meglio oin un contesto umido. La semina migliore, tempisticamente parlando, viene effettuata tra la tarda primavera e inizio estate quindi tra aprile e giugno. Hanno bisogno di abbastanza spazio nel terriccio, i semi vanno posti in maniera uniforme e ricoperti con uno strato di terriccio (va bene quello universale) non più alto di qualche centimetroo.

Il terreno deve essere posto al sole ma non troppo forte, e costantemente tenuto leggermente umido sopratutto nelle prime settimane dalla semina. E’ essenziale prendersene cura sopratutto controllando la qualità del terreno che deve restare, sopratutto nella bella stagione fresco, mediamente asciutto e ben drenato.

Essenziale anche la potatura, visto che la pianta in questione tende a crescere in altezza e non in larghezza. Per “costringerla” a sviluppare foglie larghe è essenziale potare con delle forbici da giardinaggio leinfiorescenze all’apice, più precisamente sotto l’attaccatura dei fusti. Una volta che la pianta sarà cresciuta a sufficienza, sarà opportuno effettuare una potatura tagliando i rametti lunghi almeno 15 cm da recidere 1-2 cm al di sopra delle foglie opposte.

In generale il basilico è una pianta abbastanza resistente, basta tenerla mediamente umida nelle stagioni calde e proteggerla dal freddo.