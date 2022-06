Come togliere il sudore dalle magliette: la guida definitiva

Togliere l’odore di sudore dalle magliette non è così facile a meno che non si utilizzino i prodotti utili per disinfettare. Il sudore, infatti, è formato dai batteri che prolificano nell’umidità della nostra pelle. A volte questo odore diventa talmente pronunciato da risultare acido e quindi intollerante da sentire. Le cause per cui questo problema si manifesta sono molteplici e a volte non sono imputabili a una corretta pulizia ma a una questione genetica o una sintomatologia specifica.

L’odore di sudore può rimanere attaccato ai nostri vestiti a seguito di lavaggi fin troppo delicati. Purtroppo con l’arrivo della bella stagione sudare è inevitabile e quindi bisogna alzare i cicli di lavatura. Per fare questo non dobbiamo rischiare di rovinare i nostri capi o di danneggiare le fibre ma solamente adottare dei piccoli accorgimenti che si rivelano utili in questi casi. Quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra la pulizia, l’eliminazione degli odori forti e la protezione dei nostri capi.

Come togliere l’odore di sudore dalle magliette: i trucchetti della nonna

Le nostre nonne sapevano come togliere l’odore di sudore dai vestiti e per risolvere la questione adoperavano un prodotto del tutto naturale. Stiamo parlando dell’aceto bianco, un liquido ecologico e non inquinante. Dividevano i vestiti in base al materiale con cui erano fatti e seguivano tale procedura.

Per gli abiti in cotone realizzavano una soluzione acqua e aceto bianco e lo spruzzavano nelle zone che sapevano più odore, lì dove si annidava il sudore. Ripetevano l’operazione anche due o tre volte e lasciavano agire il prodotto per almeno una o due ore. Dopodiché procedevano a lavare il capo a mano o in lavatrice.

Con la seta e la lana aggiungevano alla soluzione di acqua e aceto bianco un cucchiaio di acqua ossigenata. Il tempo di posa questa volta era inferiore a causa della forza aggressiva dell’acqua ossigenata. Veniva spruzzato sulle macchie di sudore e lasciavano agire per una mezz’oretta controllando di tanto in tanto che il prodotto non stesse rovinando i capi. Poi si procedeva al lavaggio normale.

L’odore di sudore persistente e l’aiuto del bicarbonato di sodio

Quando dovevano maneggiare e ripulire dall’odore di sudore delle magliette delicate usavano in alternativa all’acqua ossigenata il bicarbonato di sodio. Un prodotto meno aggressivo e più malleabile, in quanto si può lasciare in posa per un tempo superiore. Il bicarbonato di sodio può essere anche sfregato sui capi, sempre con molta delicatezza per non rovinare le fibre, e lasciato ad agire per un tempo superiore.

Si può usare in questo caso sotto forma di pastella con l’aggiunta di un po’ di acqua così da riuscire a sfregare la parte interessata. Poi si può spruzzare una soluzione acqua e aceto bianco se l’odore persiste. Lasciare agire per un’altra ora e poi finalmente lavare. A questo punto il capo dovrebbe risultare inodore e aver eliminato definitivamente il sudore dalle magliette. Una soluzione moderna e alternativa è quella di spruzzare dell’amuchina nella parte da trattare e lasciare agire come l’aceto per almeno un’ora prima di lavare.