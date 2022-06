Siamo portati naturalmente a “doverci” fidare di qualcuno, nel corso della vita e siamo altrettanto portati a cercare delle personalità ligie e corrette, sotto tutti i punti di vista. Una persona corretta cercherà sempre di non manifestare alcun atteggiamento incoerente e disturbante nei confronti del prossimo, sia volontariamente che involontariamente. La correttezza è talvolta associata alla maturità ma non necessariamente: secondo lo zodiaco i segni zodiacali più corretti sono senza dubbio i seguenti, almeno secondo la “media”.

Ecco i segni più corretti dello zodiaco. Possiamo fidarci di loro!

Gemelli

“Incoerenti” ma corretti perchè assolutamente legittimi nel comportamento. La celebre “doppia personalità” di Gemelli li rende difficili da inquadrare ma sono molto sensibili e proprio perchè godono di questo tratto sono estremamente “seri” e affidabili. Del resto non sopportano chi si comporta in modo infantile. Di riflesso quindi sono portati a dare il meglio.

Bilancia

Agire fuori dal “seminario” non fa assolutamente parte del tratto caratteriale di Bilancia che è molto “prevedibile” e corretto. Giocare sporco per ottenere dei vantaggi non viene preso neanche in considerazione, anzi si tratta di un atteggiamento che viene osteeggiato in modo anche abbastanza plateale dai nati sotto questo segno.

Pesci

Estremamente corretti perchè dei positivi verso l’atteggiamento umano, anche se sono i primi a subire le conseguenza di un mondo che non è sempre ligio alle regole. Rappresenta un ottimista ed un umanista vero e proprio. Anche se in difficoltà, agisce sempre in modo coscenzioso, e la sua influenza è così importante che riesce a condizionare anche gli altri.