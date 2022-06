E’ impossibile farsi andare a genio qualsiasi tipo di personalità: anche il più paziente e rilassato inevitabilmente incontrerà qualcuno dotato di una particolare dote, mista a una certa idiosincrasia di sorta, capace di provare una intensa frustrazione. Si tratta di una sensazione tra le più “umane” e genuine in assoluto ma il “bon ton”, o comunque il contesto sociale di turno ci “consigliano” di non palesare questo sentimento. Esistono comunque personalità particolarmente sensibili e che sono in grado di mettere a dura prova i nostri nervi: quali sono i segni più frustranti dello zodiaco?

Ecco i segni più “frustranti” dello zodiaco. Li conosci?

Leone

Sembra strano trovare il Leone in classifica? Per alcuni si, ma non per chi ha una profonda conoscenza di queste personalità così poliedriche è duttili ma anche così infantili ed egocentriche. Leone risulta essere frustrante perchè fa “orecchie da mercante” quando gli fa comodo e dimostra un’immaturità “di comodo”, oltre a non essere un buon ascoltatore.

Toro

Segno di grande capacità intellettiva ma che solitamente si lascia trasportare dal proprio ego. Toro è molto sicuro delle propri possibilità ma questo non lo “giustifica” quando assume atteggiamenti altezzosi e sopratutto quando “parla senza costrutto”. E’ un chiacchierone “professionista” sopratutto quando si trova a suo agio.

Bilancia

Anche Bilancia, un segno calmo ed equilibrato “merita” di essere in lista. Perchè? E’ la capacità, senza dubbio un pregio, di restare distaccato quando e quanto vuole da contesti “difficili”, riuscendo così a prendere la decisione giusta. D’altra parte, è visto come eccessivamente diplomatico e “strategico” e sopratutto nei rapporti umani, non è visto sempre di buon occhio.