Non tutti gli uomini sono umorali e pronti a seguire uno stereotipo oramai considerabile antiquato, come quello del maschio umorale, forte e vigoroso che non rappresenta al 100% l’uomo medio. Alcuni sono invece molto più placidi e tranquilli, si tratta prevalentemente di persone che danno enorme importanza alla ricerca della pace e della tranquillità diffusa. Anche se questo tratto può essere considerato come sintomo di poca personalità, non è proprio così, in molti casi si tratta di uomini molto forti. Quali sono i tranquilli tipici per lo zodiaco?

Gli uomini più tranquilli secondo lo zodiaco. Li conosci?

Acquario

Decisamente interessante il processo mentale tipico dell’uomo Acquario: non è sempre calmo ma è naturalmente portato ad avere una tolleranza mediamente alta verso ciò che lo rende nervoso. In sostanza, è come se sviluppasse una sorta di vaccino contro le fonti di nervosismo nel corso del tempo.

Bilancia

Loro fanno invece pochissimo sforzo per provare a mantenere il controllo visto che naturalmente vi riescono senza particolari problemi. Anche se non sono immuni all’ira, rapidamente sono portati a mantenere una incredibile flemma in quasi ogni situazione. È così tranquillo da riuscire ad influenzare pesantemente il contesto in cui si trova, una sorta di portatore sano di positività e razionalità

Sagittario

Anche se è un segno forte e indipendente, può considerarsi quasi un hippy in quanto risulta essere uno dei più tipici “pacifisti” in senso assoluto. Sagittario non si ama quando perde le staffe, quindi è portato naturalmente a mantenere un grado di tranquillità nella maggior parte dei casi invidiabile.