La glicemia, per chi non lo sapesse, è la concentrazione degli zuccheri, ovvero di glucosio, nel sangue. Sue trasformazioni possono denotare un pericolo per la salute.

Ad esempio, l’iperglicemia, presupposto in cui la concentrazione ematica di zuccheri è maggiore alla norma, può essere collegata al diabete e aumenta il rischio cardiovascolare, mentre l’ipoglicemia, nella quale le concentrazioni ematiche di zuccheri sono al di sotto della norma, può essere l’indizio di possibili problemi al fegato, ai reni o alla tiroide.

Per questo è tanto importante mantenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue. La glicemia è valutata nella norma quando i suoi valori a digiuno sono compresi tra 70 e 100 milligrammi per decilitro di sangue (mg/dl), mentre valori pari o superiori a 126 mg/dl coincidono col diabete. Le situazioni medie in cui la glicemia è compresa tra 100 e 125 mg/dl vengono invece definite di pre-diabete. Le soglie della cosiddetta ”normalità” possono però mutare in base al tipo di misurazione attuata.

Quando la glicemia viene determinata nell’arco della giornata si inizia a dubitare di diabete a partire da valori pari a 200 mg/dl. Nel caso del test da carico orale di glucosio, invece, si parla di diabete quando la glicemia è uguale o superiore a 200 mg/dl, 1 o 2 ore di distanza dal consumo dello zucchero.

Si deve ricordare però che a seconda del laboratorio di analisi che li ha misurati. Per questo per una corretta definizione dei risultati della misurazione della glicemia è sempre bene rivolgersi al proprio medico.

I medici rivelano questo metodo per abbassare la glicemia

Per abbassare la glicemia alta il metodo naturale più efficace è quello di regolare la propria alimentazione variando l’usuale dieta, si può proseguire prendendo la consuetudine di bere molti liquidi, di praticare regolare attività fisica e, se si fa uso di insulina, sotto il controllo del proprio diabetologo, si può cambiare il dosaggio.

Difatti preferire alimenti a basso indice glicemico può essere di grandissimo aiuto. Tra questi ci sono i legumi, i broccoli e le verdure a foglia verde.

Le ultime citate, specialmente, sono piene di sali minerali (di magnesio in particolare) e collaborano a mantenere i giusti livelli di glucosio nel sangue. Ottimi anche a ceci, fagioli e lenticchie.