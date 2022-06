In questo punto della casa si annidano gli scarafaggi: ecco quale

C’è un punto predestinato della casa in cui si annidano gli scarafaggi ed è lì che dobbiamo essere pronti a colpire. Perché quando vediamo gironzolare per casa degli insetti non dobbiamo fare finta di niente ma intervenire subito. In quanto questi animaletti sono piuttosto prolifici e in men che non si dica ci ritroveremo la casa riempita di cloni in ogni stanza.

Pertanto, se ne vediamo uno ogni tanto non dobbiamo preoccuparci ma se iniziamo a vederne tre o quattro nella stessa stanza significa che hanno trovato un punto di entrata e stanno mettendo dimora in un nascondiglio sicuro. Le nostre abitazioni hanno molti posti in cui gli scarafaggi si annidano. Ma alcuni in particolari sono i prediletti.

Come facciamo a trovare il nido degli insetti invasori? Dovremo armarci di pazienza e di buona volontà. Fare delle pulizie approfondite nella stanza dove vediamo gli animali circolare con maggiore frequenza e se necessario, essere pronti a chiamare degli esperti in disinfestazione, qualora non riuscissimo a eliminare tutti gli ospiti indesiderati.

Dove si annidano gli scarafaggi? I punti strategici

Partiamo subito illustrando quali sono le stanze preferite dagli scarafaggi. In primo luogo c’è la cucina, un ambiente in cui possono trovare cibo, calore e protezione data la quantità di mobilia che abbiamo proprio in quella stanza. Il secondo posto prediletto è il bagno perché gli scarafaggi risalgono dalle tubature dell’acqua e trovano un’atmosfera permeata dalla giusta umidità.

E, infine, ci sono i locali meno abitati e frequentati dagli umani che nascondono talvolta cibo e sono abbastanza silenziosi da vivere in pace. Stiamo parlando dei ripostigli, cantine e solai. In questo spazio gli insetti si possono muovere e trovare tantissimi nascondigli in cui metter su finalmente famiglia.

I nidi di scarafaggio sono sistemati di solito nelle fessure, nelle intercapedini e negli spazi sottostanti la mobilia dove non si arriva a fare pulizia quotidiana. Sono questi i luoghi in cui guardare e procedere a pulire. Ma bisogna fare attenzione anche agli scarichi del bagno e, se possibile, mettere dei tappi così da bloccare l’eventuale porta di entrata.

Come intervenire per un’invasione di scarafaggi

Se avvistiamo una felice famigliola di scarafaggi dobbiamo pulire con i prodotti giusti. L’ammoniaca è un odore che questo tipo di insetti non sopportano per cui dobbiamo passare i pavimenti e le superfici con questo prodotto detergente e disinfettante. Siccome è piuttosto aggressivo usiamo dei guanti così da riparare le mani.

Passiamo tutte le fessure presenti nella stanza e se occorre togliamo le paratie dei mobili per pulire anche negli spazi sottostanti. Controlliamo in cucina anche il retro del frigorifero che può essere un luogo dove si annidano gli scarafaggi. Usiamo una soluzione di acqua e candeggina da passare sui mobili facendo attenzione a non rovinare la vernice.

Infine, quando troviamo il nascondiglio mettiamo dei prodotti specifici che troviamo nei supermercati e nei negozi specializzati così da evitare che ritornino appena abbiamo smesso di pulire. Se riusciamo a trovare dei prodotti biologici al posto di quelli chimici, sarebbero la soluzione ideale.