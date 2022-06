Non tutti siamo fatti con “lo stampino”, e le innumerevoli personalità rappresentano la conclusione perennemente in cambiamento della nostra struttura caratteriale unita all’esperienza accumulata. Le personalità femminili, seguendo un stereotipi abbastanza antiquato sono percepite come maggiormente sensibili rispetto agli uomini, anche se com’è logico vi sono diverse eccezioni. Alcune personalità femminili sono al contrario distaccate, disinteressate e “fredde” per la maggior parte delle persone che le incontrano e che hanno a che fare con loro. Secondo lo zodiaco si tratta sopratutto di queste donne.

Le donne più “fredde” dello zodiaco: ecco le vere “glaciali”

Acquario

Molto “flessibili” dal punto di vista dell’umore, non sono nativamente fredde ma basta realmente poco per vederle “chiudersi” in loro stesse, un po’ perchè vivono in una naturale condizione di inadeguatezza perenne, un po’ perchè hanno paura di essere deluse. Il loro essere distaccate è più cautelativo che altro.

Toro

Fredde perchè impetuose e apparentemente “poco femminili” secondo alcuni. La donna Toro rappresenta una personalità orgogliosa, forte e a tratti quasi autoritaria, apparentemente disinteressata ai sentimenti, quando in realtà è costantemente alla ricerca di persone compatibili, ma non lo da a vedere, a meno che non raggiunga un grado di confidenza estremamente alto.

Vergine

Non danno quasi mai l’impressione di essere concretamente “toccate” dai rapporti umani e da tutte le dinamiche conseguenti. Le Vergine sono donne estremamente carismatiche e percepite quasi come insensibili, quando in realtà è l’esatto opposto. L’idea della “freddezza” è favorita dalle loro azioni che tuttavia conferisce loro un piglio da “boss” che non sembra dispiacere loro.