Spesso chi ha un balcone o un giardino all’ombra pensa di non poter coltivare al meglio le piante. Ovviamente questo non è così, dato che alcune di esse, per crescere bene hanno bisogno di ombra e non di sole dietro. Prima di comprare una pianta però, è opportuno informarsi sull’ambiente che ci circonda, è quindi meglio sapere le caratteristiche del suolo, il clima e i vari terreni che abbiamo a disposizione. Una volta fatte queste indagini, si può scegliere la pianta migliore con le caratteristiche che ci servono. Vediamo insieme quali sono le piante che amano l’ombra.

Piante che amano l’ombra: le 5 più belle e rigogliose

Sicuramente tra queste piante che amano l’ombra non possiamo non citare le felci come le Dryopteris e le Adiantum. Le prime sono ottime per un’ombra umida o secca, ma comunque ben drenata e hanno bisogno di un suolo a pH acido. Le seconde invece, di cui la più famosa è il Capelvenere, hanno bisogno di una forte umidità e di calcio.

Le felci, sono piante che crescono molto e quindi hanno bisogno di molto spazio, ma donano all’ambiente molta vivacità.

Abbiamo poi ajuga reptans o comunemente chiamata bugola, è una stupenda pianta molto vigorosa e resistentissima. La bugola, appartiene alla famiglia delle Lamiaceae, è una piccola pianta erbacea perenne, è sempreverde ed inodore. Non cresce più di 20 cm. Cresce molto velocemente e dona colore ad ogni ambiente, infatti possiamo trovare le loro foglie in bronzo, argenteo, vinaccia, rosa, crema. Mentre i loro fiori sono blu, viola, o bianco.

L’astilbe è una pianta perenne rizomatica che appartiene alla famiglia delle Saxifragaceae ed è originaria dell’Asia e dell’America settentrionale.

Le sue foglie sono molto eleganti e grandi, sono suddivise in 3-5 lobi dentati e creano dei movimento nelle bordure miste e di erbacee. I suoi fiori sono simili a piume e si trovano di colore bianco, rosa o rosso intenso. Per crescere bene ha bisogno di un ambiente fresco e umido.

Anche gli anemoni sono piante che preferiscono l’ombra al sole. Le foglie creano grandi cuscini che in primavera fioriscono con fiori, simili a farfalle. Si possono trovare di colore bianco o rosa. Sono delle piante che si adattano facilmente a terreni diversi, basta che siano umidi e ben drenati. Inoltre, bisogna sapere che è una pianta molto invasiva, quindi bisogna stare molto attenti.

Per ultima ma non meno importante, è l’ortensia. Questa pianta ama molto l’ombra e i terreni acidi, ma si può ambientare anche a quelli neutri. Ovviamente però il colore dei suoi fiori cambia a secondo del pH, più è acido più l’ortensia sarà di un blu intenso. Le più diffuse sono la macrophylla, la serrata, la paniculata, l’arborescens e la quercifolia.