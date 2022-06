Il POS è un lettore o anche un terminale di pagamento elettronico. Questo dispositivo consente di effettuare pagamenti elettronici mediante le apposite carte di credito, debito, prepagate o altri sistemi di pagamento elettronici. In questo modo i commercianti sono in grado di accettare altri tipi di pagamento oltre ai contanti e non perdere la vendita di chi non li ha.

Far funzionare il POS, è molto semplice, basterà acquistarlo e metterlo in funzione. I soldi verrano trasferiti direttamente sul proprio conto bancario.

Ci sono due modi per concludere la transazione, cioè o mediante firma o mediante pin. Nel primo caso, non c’è bisogno di nessun pin per eseguire la transazione, ma il commerciante dovrà richiedere la firma ed un eventuale documento d’identità. Nel secondo caso invece, non ci sarà bisogno di nessuna firma ma servirà solo inserire il pin e la transazione andrà a buon fine.

Ovviamente però non sempre il dispositivo funziona, può capitare infatti in certi casi che ci sia una mancata transazione.

POS, quando lo utilizzi fa attenzione: ecco cosa potrebbe accadere

Essendo comunque un dispositivo elettronico, può capitare che non funzioni. Ad esempio il malfunzionamento può derivare dal mancato aggiornamento del sistema, che può causare problemi.

Ci potrebbero anche essere problemi di connessi al terminale, come la mancata emissione dello scontrino, magari perché manca la carta o la mancata accensione, causa dell’usura del dispositivo. Nell’ultimo caso, per risolvere il problema, bisognerà acquistarne uno nuovo.

Si potrebbero presentare anche problemi del software. In questo caso, l’esercente dovrà semplicemente chiamare l’assistenza e risolvere la questione.

Ci possono essere anche problemi legati alla connessione internet. Si dovrà quindi chiamare il proprio operatore telefonico e cercare di risolvere il problema. Nel caso in cui, questi problemi dovessero essere persistenti, si deve cambiare operatore telefonico.

Quindi quando si paga con il POS, è meglio prestare attenzione, così da non rischiare di pagare più del dovuto.