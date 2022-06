Quali sono i gatti più coccoloni? Ecco la classifica…

Si dice che i gatti non sono affettuosi come i cani, eppure uno studio scientifico dimostra che ci sbagliamo di grosso! Si può addirittura stilare una classifica dei gatti più coccoloni…

La personalità del gatto dipende dalla razza, siete pronti a scoprire quelli più affettuosi?

Quali sono i gatti più coccoloni?

Giocosi, adorabili, sempre a fare fusa, ecco ciò che fanno quelli più cucciolini. Ma ogni razza felina è diversa, alcuni possono sembrare più scontrosi. Inoltre l’atteggiamento dipende da come è stato allevato e da come ha vissuto la sua infanzia. Ma in linea di massimo, abbiamo una classifica in base alle razze:

1. Persiano

Il persiano è adorabile, ama dormire e riposare a lungo. È pigro, ma è molto socievole e coccolone. Il suo essere tra i gatti più coccoloni, non rende difficile la convivenza con altri animali. Molto calmo in genere e amante delle coccole; Molti dicono che si comporta come un cane per quanto chiede le coccole.

2. Siamese: il secondo tra i gatti più coccoloni

È un altro genere molto dolce, soprattutto con i bambini. Anch’esso risulta calmo ma è più attivo del gatto persiano, aspetta il padrone alla porta, lo segue ovunque proprio come un cane. Molto intelligente e comunica attraverso le sue azioni.

3. Ragdoll

Se state cercando un buon coinquilino, questa razza è l’ideale. Un animale più che socievole, amorevole e sempre pronto a cercare carezze. Spesso se preso in braccio può diventare nervoso, ma niente di che. Quando tornate a casa, sarà pronto a farvi le fusa.

4. Gatto d’Angora

Una delle razze più affettuose e socievoli. E’ originario della Turchia, sempre allegro e vuole sempre compagnia. Non rifiuterebbe mai giornate di svago in compagnia del suo padrone o altri gatti. Ama giocare, correre e saltare. Amano anche loro aspettare il padrone che torna e fare tante fusa.

5. Maine Coon

Questa razza è molto popolare negli Stati Uniti, sono dolcissimi con i bambini, sono socievoli tutto il tempo e mostrano i loro sentimenti ai padroni, sempre alla ricerca di fusa. Il Maine Coon è un esemplare di grandi dimensioni, amano giocare e fare il bagno. Scelgono loro stessi il padrone a cui dare più importanza e maggiori fusa.

6. Gatto sacro di Birmania

Elegante e abbastanza cicciotto, questo gatto presenta una personalità piuttosto docile, nonostante la stazza. Tranquillo e affettuoso, ama i bimbi e gioca con gli altri gatti. Inoltre fa sempre le fusa al suo padrone.

7. Bombay americano

Probabilmente è una delle razze meno note, ma merita di stare tra i più affettuosi. Non perde occasione per dimostrare amore alla famiglia, è molto tranquillo e silenzioso.

8.Exotic Shorthair

Questo gatto è così socievole e affettuoso che non sopporta di rimanere solo. Non riescono a stare da soli a casa, amano essere coccolati da tutti e stare in compagnia. Va d’accordo con altri animali domestici e la sua cuccia preferita è sicuramente il divano accanto al padrone.