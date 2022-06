Sudore acido sotto le ascelle: ecco come combattere il cattivo odore

Il sudore acido sotto le ascelle diventa fastidioso quando ci troviamo in mezzo alla gente e non abbiamo possibilità di lavarci. Purtroppo è un problema piuttosto diffuso e può essere provocato da diverse cause a volte impossibili da risolvere. Per esempio potrebbe capitare quando stiamo seguendo un trattamento farmacologico particolare o un regime alimentare che spinge molto sull’espulsione delle tossine e la stimolazione del metabolismo.

In questo caso possiamo solamente cercare di arginare i danni adottando degli accorgimenti che in parte possono smorzare il problema. Dobbiamo poi acquistare un deodorante naturale che non vada a occludere i pori della pelle ma che permetta la naturale traspirazione evitando però che si disperda l’odore acido del sudore.

Infine, per colpa di alcuni atteggiamenti errati possiamo causare l’insorgere di questa patologia che nel lungo andare potrebbe diventare patologica o almeno difficile da eliminare completamente. In questi casi, ciò che dobbiamo fare è correggere questi atteggiamenti così da ripristinare la naturale funzionalità delle ghiandole sudoripare.

I deodoranti che facilitano la naturale traspirazione

Negli anni scorsi i media e le pubblicità sui giornali favorivano l’utilizzo di quei deodoranti che andavano a cancellare l’odore di sudore. Solo che intervenivano in modo fin troppo aggressivo andando a occludere i pori. Esistevano addirittura delle varianti che bloccavano il sudore per 24 ore finanche una settimana.

Questo sistema è totalmente sbagliato perché il sudore è fatto proprio per eliminare le tossine presenti sulla nostra pelle e nell’organismo. Se teniamo queste sostanze all’interno, capiamo bene che stiamo ostacolando la normale funzione delle ghiandole e potremmo creare dei problemi ben più gravi del sudore acido.

Per questo dobbiamo scegliere quei deodoranti realizzati con prodotti naturali che non bloccano la sudorazione ma la camuffano con altri odori. Il bicarbonato di sodio è un grande alleato per sconfiggere l’odore di acido nel sudore. Prima di stendere la nostra dose giornaliera di deodorante potremmo risciacquare le ascelle con una soluzione di acqua e bicarbonato oppure usare un pratico spruzzino, che potremo portare con noi e utilizzarlo durante la giornata.

Gli accorgimenti che limitano la comparsa del sudore acido

Esistono poi alcuni accorgimenti efficaci nel combattere il problema del sudore acido. Il primo fa tutti è l’eliminazione della peluria nelle ascelle. La presenza di pelo, infatti, crea un clima ideale nella proliferazione dei batteri, i quali cambiano il PH della zona e la rendono più acida così da trasformare acido anche il sudore.

I vestiti stretti sulle ascelle e in materiale sintetico sono anch’essi cause del sudore acido. La fibra sintetica non permette la naturale sudorazione che quindi ristagna nei tessuti provocando quell’odore acidulo alquanto fastidioso. Indossando del cotone naturale il problema non si presenta perché la pelle traspira. Bisogna però lasciare il giusto spazio alla pelle per respirare e se indossiamo dei capi stretti sulle ascelle ciò non avviene.

Usiamo un detergente non troppo aggressivo che non vada a sbilanciare il PH della pelle causando un eccesso di acidità. Dovremo utilizzare un sapone neutro ed evitare tutti i prodotti come bagnoschiuma e docciaschiuma con un PH troppo acido.