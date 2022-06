Quando non si possiede un giardino, una valida alternativa è coltivare la pianta che più ci piace in vaso. Le ortensie in vaso infatti, sono al pari di quelle coltivate nella terra. Di queste piante ne esistono molte varietà e ovviamente molti colori. Infatti possono essere trovare in blu, azzurro, rosa, viola e bianco. Il colore dell’ortensia si ottiene in base al pH del terreno. Con un pH acido si ottengono dei fiori azzurri o blu, mentre con un pH più basico si ottengono fiori rosa o bianchi.

Svelato il motivo per il quale tutti amano le ortensie in balcone

Per coltivare questi fiori in vaso, bisogna sapere alcune cose e fare alcune accortezze. Innanzitutto dobbiamo dire che la pianta non tollera molto il sole, quindi bisogna posizionarla in un ambiente ombroso, che deve proteggere la chioma e soprattutto il vaso. Un vaso esposto al sole diretto può danneggiare le radici e non far fiorire la pianta, a causa dell’elevato riscaldamento del terriccio.

Quindi se il balcone è esposto ad est o ad ovest, bisognerà comprare un telo, così da proteggere la pianta nelle ore di sole più forti.

Le ortensie hanno bisogno di tanta acqua ma vanno annaffiate solo nelle ore serali o di prima mattina, così da non far ammalare le foglie o i fiori. L’ideale sarebbe riuscire irrigarla in due turni così da darle un volume d’acqua maggiore meglio sfruttato dalla pianta.

Ovviamente, devono essere irrigate con un determinato tipo di acqua. Ad esempio se si usa l’acqua del rubinetto si andrà ad alcalinizzare troppo il terreno, rendendo la vita della pianta molto difficile. Inoltre, con questo tipo di acqua, cambiano anche tonalità.

Si deve usare acqua a temperatura ambiente. Per una corretta irrigazione, riempite l’annaffiatoio ben 24 ore prima e aggiungete qualche cucchiaio di aceto di vino bianco, così da acidificarla. L’acqua deve bagnate tutta la zolla, quindi deve essere un processo molto lento, sennò l’acqua uscirà direttamente dai fori del vaso, portando con se, molti nutrienti.

Al vaso si può aggiungere anche del fertilizzante, così da dare più nutrienti alla pianta.

Con queste piccole accortezze, si avranno delle bellissime fioriture di ortensie e il vostro balcone sarà molto vivace e colorato. Non vi resta che prendervi cura delle vostre ortensie in vaso.