Per restare freschi in una giornata di sole, il colore dei propri vestiti può essere addirittura più importante della lunghezza o del materiale. La domanda che tutti si pongono è perché ci si sente più leggeri con una maglia bianca piuttosto che con una di colore nero. Tutto si riduce ai colori.

Alcuni colori attirano i raggi solari: ecco quali indossare per non soffrire il caldo

Il colore di un oggetto è determinato dalle lunghezze d’onda della luce che l’oggetto acquisisce e poiché la luce assimilata si tramuta in energia termica ovvero calore ed i colori più scuri attirano più calore.

L’unico colore che non richiama il calore è bianco perché gli oggetti bianchi riflettono tutte le lunghezze d’onda della luce visibili.

Il nero, il colore che assorbe tutte le lunghezze d’onda visibili della luce quindi attrae più calore, seguito da viola, indaco, blu e giallo, nel seguente ordine.

Il calore è una misura del moto delle molecole in un singolo corpo. Più le molecole si spostano, più diventa caldo il corpo in questione. Le lunghezze d’onda della radiazione elettromagnetica rimbombano con le molecole quando la radiazione viene assorbita, mettendole in movimento e aumentando il calore.

Più lunghezze d’onda della radiazione vengono assimilate, più calore viene attirato. Addirittura gli oggetti che riflettono tutti i colori assorbono ancora alcune lunghezze d’onda della radiazione. La più lunga di queste lunghezze d’onda, nota come luce infrarossa, è impercettibileall’occhio umano.

Bianco e nero si trovano alle estremità contrapposte dello spettro dei colori. Gli oggetti bianchi riflettono tutte le lunghezze d’onda della luce visibili, mentre gli oggetti neri assimilano tutte le lunghezze d’onda percepibili. Difatti, questi due colori attirano a loro rispettivamente il minimo e il massimo.

Va però specificato che anche il colore bianco attira calore, questo perché nessun colore è in grado di non attirare calore. Dunque possiamo concludere che per rimanere freschi durante l’estate bisogna tenere in considerazione questi consigli.

Il bianco, il rosso e il giallo sono i migliori per i mesi caldi quando si vuole evitare di attirare calore extra. E ovviamente si consiglia di evitare colori scuri soprattutto di colore nero che possono rendere ancora più difficili le vostre giornate di caldo torrido.