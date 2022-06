Allerta Spirulina: pazzesco, ecco come devi usarla per dimagrire. Sbagliano tutti…

L’allerta Spirulina è scoppiata in seguito alla considerazione che molte persone assumono l’alga nel modo scorretto. Si beano di utilizzare l’integratore alimentare solo in un periodo di tempo limitato e con un numero di compresse che non riesce a sostenere il corretto apporto che serve a dimagrire. Per questo nell’articolo abbiamo voluto spiegare una volta per tutte la corretta posologia e i termini di consumo delle compresse.

Come assumere la Spirulina nel modo più corretto possibile

La spirulina è un alga di origine naturale e la sua potenza sta nel non avere alcuna controindicazione. Tutti i soggetti perciò possono consumare giornalmente l’integratore alimentare alla Spirulina. Non avendo controindicazione la Spirulina può essere assunta a tempo indeterminato, senza limiti di tempo.

Affinché la sua efficacia nel dimagrimento si manifesti in maniera rapida dobbiamo consumare la giusta posologia e in momenti specifici della giornata. Le compresse di Spirulina, infatti, devono essere assunte fino un massimo di 6 al giorno, così distribuite:

2 a colazione, 2 a pranzo e 2 a cena.

Oppure:

3 a pranzo e 3 a cena.

La somministrazione varia in base al tipo di pasti che facciamo. Se la mattina non siamo soliti consumare una colazione abbondante possiamo concentrare l’assunzione delle compresse nei due pasti principali. In caso contrario divideremo l’apporto giornaliero in tre parti. Le compresse da consumare devono essere 6 e non una al giorno! Altrimenti non si otterranno gli effetti dimagranti desiderati.

La Spirulina va assunta almeno 10 minuti prima del pasto così che entri in funzione la sua azione antifame. Questo ci permetterà di mangiare meno e di desiderare meno cibo a tavola. Questo è tutto ciò che serve per far sì che i benefici dimagranti della Spirulina si manifestino. Se poi aggiungiamo un’attività fisica regolare e una dieta ipocalorica (quest’ultima per un breve periodo) gli effetti ne saranno ulteriormente potenziati.

Dove trovare la più efficace Spirulina per dimagrire?

In questo sito trovi la Spirulina per dimagrire più efficace presente sul mercato. E la trovi a un prezzo davvero concorrenziale perché è in offerta ancora per pochi giorni. Praticamente con 49,99 euro potrai avere 4 confezioni di Spirulina al posto di uno. Inoltre, potrai riceverla direttamente a casa e senza dover pagare le odiate spese di spedizione. Le confezioni le riceverai in mano e solo allora dovrai pagare l’importo dovuto. Questo perché l’azienda è sicura dei suoi articoli i quali sono certificati e garantiti.

La Spirulina Ultra che andrai a comprare avrà non solo gli effetti benefici dell’alga ma a questi sono aggiunti i fosfati di calcio e la Gymnema. Cosa sono questi elementi? I fosfati di calcio sono preposti alla protezione di ossa, tendini e pelle, inoltre aumentano e potenziano gli effetti benefici della Spirulina.

La Gymnema è una pianta benefica famosa per la sua efficacia nel tenere a freno la sensazione di fame che associata al senso di sazietà data dalla Spirulina combatte finalmente i morsi della fame tipici dei regimi alimentari ipocalorici. Inoltre, favorire la sintetizzazione dei cibi complessi come i carboidrati e i lipidi assicurando la metabolizzazione e l’espulsione del materiale in eccesso.