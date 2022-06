Bere latte tre volte al giorno: cosa succede al nostro corpo?

Bere latte tre volte al giorno può sembrare una stupidaggine ma in realtà può apportare tantissimi benefici al nostro corpo. Volete sapere cosa succede se lo si beve puntualmente 3 volte al giorno?

Il latte è considerato uno degli alimenti più salutari da sempre, per adulti e bambini. Completo dal punto di vista nutrizionale, presenta un’infinità assoluta di benefici per l’organismo. Lo si consuma ad ogni età, da bambini, da adulti e da anziani, aiuta nello sport e in tante altre attività.

Bere latte tre volte al giorno: cosa succede al corpo?

Il latte fa bene se consumato nelle giuste quantità, ma se ne si abusa si rischia comunque di provocare danni all’intestino.

Il latte fa bene e dona calcio e nutrienti essenziali, tuttavia gli studi rivelano che dopo anni di tentativi di sostituzione con bevande di origine vegetale chiamate latte che non apportano gli stessi benefici.

Il latte è uno solo ed è di origine animale, quello che importa davvero è che sia di alta qualità. Gli unici casi lampanti dove esso può essere considerato un rischio sono sicuramente quando i soggetti hanno intolleranze oppure allergie al lattosio.

In linea di massima va bene prenderlo una volta al giorno, ma non esagerare mai. Il corpo potrebbe risentirne e sviluppare un’intolleranza.

Latte a colazione: sì o no?

Anche il latte a colazione è stato per diverso tempo soggetto di miti e dicerie riguardo i suoi benefici, si diceva che era nocivo per l’intestino. In un che non presenta intolleranze al lattosio o allergie, il latte a colazione è una scelta molto valida. Ha infatti un ridotto apporto di calorie, 64 per 100ml di latte, che lo rende leggero e nutriente, infatti consigliato per le diete.

Il latte a colazione è un ottimo modo di reidratare l’organismo e fornire zuccheri naturali, anche insieme al thè oppure al caffè.

Latte la sera: fa bene berlo?

Il latte da bere la sera è un grande classico non solo per i più piccoli. La bevanda è scelta anche dai più grandi, infatti garantisce un sonno sereno, ma attenzione all’esagerazione.

Ma quanto berne la sera? Le dosi devono tenere conto delle porzioni già assunte nella giornata, ed è consigliabile non esagerare per evitare di riempire troppo lo stomaco prima di dormire per evitare il reflusso. La quantità giusta dovrebbe essere tra i 100 o 125 ml e poi attendere almeno mezz’ora prima di sdraiarsi.

Insomma bere latte aiuta l’organismo, ma bisogna anche tener conto dell’apporto degli altri latticini prima di berne troppo per non rischiare che faccia male. Poi bisogna sfatare il mito che berlo 3 volte al giorno faccia bene, assolutamente no. Già per berlo la sera bisogna stare attenti!

Terza cosa, bisogna scegliere sempre il latte di origine animale se si può, perché i surrogati vegetali fanno più male.