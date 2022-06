La capacità di tenere alta la concentrazione rappresenta un requisito a dir poco fondamentale, oltre che incredibilmente pratico in praticamente ogni situazione: sul lavoro, per ovvi motivi ma anche nella sfera personale: immaginiamo le “conseguenze” durante le faccende domestiche oppure nell’ambito sentimentale, ad esempio, nel dimenticare date ed eventi importanti. E’ pur vero che il contesto attuale sembra evidenziare che anche le persone più abili a mantenere la concentrazione manifestano difficoltà in molti ambiti. Considerando il contesto femminile, lo zodiaco esamina le donne più distratte di tutte, e sono queste: le conosci?

Conosci le donne più distratte dello zodiaco? Sono queste 3!

Gemelli

E’ una sognatrice, una mente aperta in tutti i sensi, ma è meglio non aspettarsi una grande produttività nel lungo periodo da to che la donna Ariete non riesce a mantenere alta l’attenzione per più di qualche minuto. Anche se si trova in una condizione priva di distrazioni, sembra quasi “volerle creare”.

Sagittario

E’ la “ribelle” per eccellenza ed anche il concetto legato alla concentrazione viene percepito come un qualcosa di “imposto dall’alto”. Sagittario segue le proprie regole quindi non percepisce la distrazione diffusa come un difettom quanto come una naturale tendenza caratteriale. Però non chiedetele di tenere a mente qualcosa.

Pesci

Realmente sempre distratti, spesso non ci provano neanche ad apparire capaci di mantenere la concentrazione per più di qualche secondo, anche se si affronta un contesto per loro interessante è congeniale. E’ proprio l’imposizione del concentrarsi su qualcosa che risulta essere paragonabile ad una sorta di “allergia” per Pesci.