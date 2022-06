La Sterlina come tutti sappiamo, è la moneta ufficiale del Regno Unito. Si tratta di una moneta molto antica, infatti è considerata la più antica far tutte. Inoltre, è anche la quarta moneta più scambiata al mondo. Segue infatti l’euro, il dollaro e lo yen giapponese ed insieme a queste tre, forma il paniere delle monete, con cui si calcola il valore dei diritti di prelievo del FMI.

Invece, l’euro è la nostra ma anche la moneta di altri 19 paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Ovviamente, non tutti i 27 paesi che fanno parte dell’Unione Europea hanno come moneta ufficiale l’euro.

E’ il momento giusto per il cambio euro-sterlina: ecco perché

Dobbiamo dire che un euro vale 0,85 sterline, questo vuol dire che con un euro non riusciamo a ‘comprare’ neanche una sterlina. Viceversa però con una sterlina ci daranno bene 1,18 euro, quindi molto più di un euro.

Anche se non andremo mai ad ottenere una sterlina intera, con 0,85 sterline non ci andiamo a perdere molto quindi diciamo che conviene. Dato che può valere anche molto ma molto meno.

Ovviamente però si deve trovare il luogo giusto dove andare a fare questo cambio. In Italia, il cambio si può fare sia in Posta, che in Banca. Ovviamente però, non hanno a disposizione la moneta richiesta, quindi si deve prenotare molto prima. Inoltre, si devono pagare, sia le tasse di scambio, sia le commissioni. Quindi si andranno a perdere un bel po’ di soldi.

Lo stesso vale in Aeroporto, dove se ne approfittano dato che senza soldi non si può fare molto. Conviene invece nei negozi di souvenir in giro per la città. Molti negozi sono convenzionati e possono cambiare gli euro con le sterline. Conviene di più, perché non si pagano le tasse sul cambio ma solamente una piccola commissione, molto più bassa rispetto alle altre.