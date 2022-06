Una delle tipologie di vegetale più riconoscibile sia dall’aspetto che dall’inconfondibile aroma è indubbiamente il basilico (basilicum, parte della famiglia delle Lamiaceae), caratteristica che la rende utilizzatissima sopratutto come condimento alimentare ma anche come rimedio erboristico in tutto e per tutto. Pianta originaria dell’India, è largamente diffusa in specifiche culture culinarie come quella nostrana e quelle del sud-est asiatico del pianeta. Piuttosto facile da coltivare (a patto di avere un po’ di dimestichezza con il verde), necessita di un ambiente tendenzialmente caldo e umido, essendo stata capace di adattarsi ai contesti mediterranei.

Ecco gli errori da non fare annaffiando il basilico: la lista

Viene largamente coltivato e raccolto sia in vaso, che in giardino. Essendo una pianta utilizzata prevalentemente per scopo alimentare. L’innaffiatura è assolutamente fondamentale per qualsiasi tipo di pianta, ed anche il basilico non fa eccezione, essendo stata messa a punto una serie di step che vanno seguiti per evitare di danneggiare la pianta, che risulta essere comunque abbastanza resistente.

Mai bagnare le foglie, in quanto la presenza di acqua può farle marcire, attirare alcuni insetti nocivi e diverse forme di malattie fungine.

Va bagnato esclusivamente il terreno, nelle stagioni come la primavera e autunno va innaffiato una volta al giorno, mantenendo il terreno costantemente umido. Evitare assolutamente di innaffiare durante le ore più calde, visto che l’acqua inevitaiblmente evaporerà dopo pochi minuti. In estate può essere necessario innaffiare due volte, prevalentemente la mattina presto e nel tardo pomeriggio.

Non innaffiare in modo non omogeneo: va innaffiato gradualmente e lentamente il terreno finchè quest’ultimo non risulterà uniformemente umido. E’ utile inserire un dito in profondità di 3-4 centimetri e verificare che l’umidità sia arrivata in fondo, ma senza essere zuppo.

Vanno assolutamente evitati i ristagni in quanto il basilico non è una pianta che sa gestire a dovere gli eccessi di acqua. Fondamentale sviluppare un efficiente misura di drenaggio.