Essere considerati “diabolici”, ossia tendenzialmente manipolatori, arrivisti, subdoli, insomma dei veri “diavoli” non è sicuramente quaalcosa di positivo, eppure in molti casi sono proprio per persone che hanno questi tratti a conquistare i cuori delle persone, operando in maniera ovviamente non chiara e “limpida”, ma allo stesso tempo, provocando “danni” di vario tipo. Non semplicemente “cattivi” quindi, ma dotati di uno spirito che a tratti non sembra quasi umano. Alcuni segni zodiacali sembrano essere manifestare con più frequenza rispetto alla media: ecco quali sono i segni, tendenzialmente, più diabolici.

Ecco i segni “diabolici” per definizione, secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Capricorno

Apparentemente buono e tranquillo, l’uomo Capricorno è una bella “gatta da palare” nel contesto giusto, anzi sbagliato. Spaventa perchè raramente manifesta il suo nervosismo che invece viene espresso attraverso azioni a tratti meschine ed un po’ subdole. E’ anche piuttosto subdolo e vendicativo, quindi meglio non dargli motivazioni per esserlo.

Scorpione

Egoista verso la quasi totalità delle persone che incontra, pur essendo un animo sensibile, riesce a “metterlo da parte” senza problemi per i propri fini. Non è un manipolatore, ma non si fa problemi a lasciare gli altri in balia delle difficoltà se la cosa non lo riguarda.

Toro

E’ un provocatore di “mestiere” nonchè una testa calda non indifferente. La sua “diabolicità” è spesso riferita alla volontà e capacità di sviluppare caos e zizzania anche senza una vera motivazione ma per il semplice e sottile gusto di farlo. Insomma, un fine e quasi invisibile manipolatore che solitamente riesce ad influenzare tutti.