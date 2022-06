C’è modo è modo di comportarsi, e quando si parla di qualsiasi forma di mansione e lavoro in senso stretto, la nostra metodologia viene influenzata in modo netto dal nostro atteggiamento verso “l’azione”. C’è chi è approssimativo ed al contrario chi mette tutto se stesso in tutto. Ovviamente per la maggior parte delle personalità, si tratta di “stare nel mezzo” a tante sfumature di questi due estremi. In questo articolo affronteremo proprio i segni zodiacali estremamente maniacali, quelli così concentrati e raramente soddisfatti in quello che fanno da rasentare l’ossessione. Quali sono?

Ecco i segni “maniacali” dello zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Capricorno

Ha un alto valore morale, e un lavoro ben fatto non può che riempirlo di soddisfazione. Non ama i complimenti, in quanto non opera in maniera maniacale per qualche forma di riconoscimento, se non la gratitudine. Questo basta per renderlo tra i più produttivi in assoluto ma anche tra quelli meno soddisfatti del proprio fare.

Toro

Un segno così pieno di energia non può che essere anche un “maniaco” di quello fatto bene. Dedica un importante numero di ore alla continua opera di “raffinazione” e miglioramento, sia del proprio lavoro ma anche della propria vita in senso generale.

Vergine

E’ il maniacale per eccellenza, anche lui non è mai realmente soddisfatto, in quanto “si può sempre migliorare”. Tende a spostare l’asticella della maniacalità sempre più in alto e questo li porta ad essere anche un po’ frustranti, sopratutto al di fuori del contesto professionale, dove inevitabilmente “spiccano”.