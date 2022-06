Ecco ogni quanto pulire le lenzuola in estate: nessuno lo sapeva

Le lenzuola in estate devono essere cambiate e lavate più spesso perché sudiamo e lasciamo degli aloni di batteri da eliminare. La maggior parte delle persone lavano le lenzuola minimo una volta a settima ma in estate questo non basta. Secondo gli esperti le lenzuola andrebbero lavate tutti i giorni nei momenti di caldo intenso e quando non abbiamo un sistema di condizionatore pronto a rinfrescare l’aria.

Questo perché le lenzuola finiscono per bagnarsi e così facendo creano umidità anche nei materassi. Ciò che accade a livello microscopico è quello di creare una fitta rete di batteri che si propaga in tutti i tessuti. La maggior parte dei materassi, infatti, sono realizzati con fibre sintetiche e accentuano la sudorazione notturna.

Pertanto, per ovviare a questa situazione di scarsa salubrità, uno studio ha rivelato che la soluzione si trova nel lavare e disinfettare tutti i giorni le lenzuola. Nonostante il fastidio di dover fare tutti i giorni delle lavatrici. Ma se vogliamo mantenere in salute ed evitare il manifestarsi di prurito improvviso e conclamato o allergie, meglio correre ai ripari.

Ogni quanto lavare le lenzuola in estate e come procedere alla disinfezione

Durante la stagione invernale possiamo permetterci di lavare le lenzuola una o due volte la settimana. In estate le regole cambiano soprattutto quando le temperature si fanno più roventi. Un recente studio americano ha sottolineato come cresca il proliferarsi dei batteri durante la stagione estiva proprio in quegli spazi personali che dedichiamo al riposo.

Il problema è spessa acutizzato dai nostri materassi, i quali sono realizzati con prodotti derivanti dal petrolio e confezionati con fibre plastiche. Ciò esaspera la sudorazione notturna soprattutto quando non abbiamo dei condizionatori d’aria funzionanti. La cappa di umidità ci fa sudare e il sudore si propaga nelle lenzuola e nel materasso.

Per questo gli esperti suggeriscono di lavare le lenzuola una volta al giorno. Nel ciclo di lavaggio sarà poi bene mescolare una parte di aceto di mele o di bicarbonato di sodio che fungono da disinfettanti e rimuovono gli odori. In alternativa si può utilizzare un disinfettante chimico come l’amuchina sebbene non sia salutare da utilizzare tutti i giorni.

Come pulire il materasso

In prima istanza dobbiamo pulire le lenzuola in estate ma quando sudiamo tanto dobbiamo anche disinfettare il materasso per eliminare la proliferazione batterica. Alla mattina appena alzati togliamo le lenzuola dal materasso, buttiamo in lavatrice per far partire il lavaggio e stendiamo al sole il materasso.

Se non abbiamo un posto in cui posizionare il materasso al sole possiamo tenerlo in camera e lasciare le finestre aperte così che si asciughi e prenda aria. A metà pomeriggio spruzziamo una soluzione di acqua e bicarbonato e lasciamo ancora un po’ il materasso ad asciugare. La sera possiamo riportare il materasso in casa (facciamo prima che faccia buio) e prepariamo il letto per la notte con le lenzuola nuove, fresche di bucato. In questo modo eviteremo di incorrere in allergie o irritazioni che si manifestano con il caldo e il sudore in tutto il corpo.