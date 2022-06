Gli uomini più intraprendenti dello zodiaco: scopri se c’è il tuo segno

L’intraprendenza, sommata ad un pizzico di “follia” è solitamente un fattore che viene visto con grande rispetto e ammirazione, in ambo i sessi, anche se fino a qualche tempo fa l’intraprendenza veniva considerata una prerogativa sopratutto maschile.

Nascere con questo tratto caratteriale è un fattore complesso da decifrare ma siamo abituati a conoscere o aver conosciuto persone che agiscono in questa maniera apparentemente istintiva in pressochè tutte le situazioni. Tendenzialmente gli uomini più intraprendenti fanno parte di questi segni:

Scorpione

Potrà sembrare strano ma tra i segni maschili che maggiormente rientrano nella categoria c’è sicuramente lo Scorpione che si merita di stare in lista sopratutto per la costanza e la tenacia cha da sempre contraddistingue il segno. Non amano fare proclami ma spesso escono fuori dagli schemi per seguire la propria visione delle cose.

Leone

Discorso diverso per Leone che ama molto far parlare di se, essendo tendenzialmente un egocentrico nato, sopratutto nella “versione” maschile. Anche a costo di sbagliare, spesso opterà per la soluzione apparentemente più avventata e meno conservatrice. Tuttavia amano spesso condividere i risultati quando arrivano e sono i primi a confortare le persone che hanno intorno.

Sagittario

E’ decisamente difficile far seguire le regole “standard” agli uomini che fanno parte del segno del Sagittario: sono dei veri scavezzacollo e sono pieni di interessi, che solitamente coltivano a corrente alternata non perchè non hanno energia ma perchè la giornata ha “solo” 24 ore. Spesso sono imprevedibili ma sono i primi prendersi le responsabilità in caso di errata valutazione.

Gemelli

Anticonformisti per definizione, Gemelli è un segno che spesso è associato alla genialità ma anche ad una sorta di imprudenza: non sono dei bastian contrario in senso assoluto ma spesso agiscono e pensano così fuori dagli schemi che spesso i loro progetti non sembrano avere un senso logico vero e proprio. Anche se spesso il tempo da loro ragione.