La necessità ed il “bisogno” di vivere in un contesto pulito è strettamente correlato a quello dell’ordine: se la maggior parte di noi è perfettamente consapevole dell’importanza di curare sia l’igiene di noi stessi che nell’ambiene dove viviamo entro certi limiti, per alcuni rappresenta qualcosa di ancora più importante e in molti casi una sorta di “missione” vera e propria. La pulizia può diventaree qualcosa di paragonabile ad una mania, sopratutto per chi è già maniacale di suo. Secondo lo zodiaco i “fissati” con il concetto di pulizia sono rappresentati da pochi e specifici segni. Quali sono?

I “maniaci” della pulizia, secondo lo zodiaco sono questi segni. Quali?

Vergine

Non ama pulire ne tenere in ordine ma si sforza a farlo perchè comprende che tenendo sempre il tutto “sotto controllo” (per Vergine la pulizia è “parente stretto” dell’ordine) si aumenta l’efficienza. Tende alla maniacalità già di suo.

Cancro

Meno “fissato” in apparenza, ma non riuscirebbe a vivere in un contesto troppo disordinato e sciatto, idem per quanto riguarda la propria igiene personale. Tende a lavarsi anche più volte nel corso della stessa giornata semplicemente perchè ama la sensazione di pulito, proprio nel senso anche “psicologico” del termine.

Leone

Disordinati eppure molto attenti alla pulizia. Questo perchè essendo un segno egocentrico e accentratore non può esimersi dal porre grande enfasi ed attenzione all’ambiente eche lo circonda. Oltre ad essere un “biglietto da visita” importante, restare ordinato e “pulito” contribuisce di molto a migliorare l’umore generale, suo ma anche quello degli altri.