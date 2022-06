Essere considerati subdoli non è certamente un complimento: si tratta infatti di una definizione che fa riferimento all’inaffidabilità, al doppiogiochismo, fino ad assumere anche connotati di incoerente e “viscido”. Anche le personalità più pure e genuine sono “costrette” a valutare anche eventuali “scorciatoie” legate al comportarsi male. Alcune persone invece risultano essere maggiormente compatibili con la definizione di subdolo. Generalmente si tratta di personalità che operano sempre in modo oscuro, spesso con un doppio fine, e che amano sentirsi anche importanti in quanto a “peso specifico”. Ecco i segni più subdoli secondo lo zodiaco.

I segni zodiacali più subdoli sono questi. Attenzione a loro!

Gemelli

Quando si ha a che fare con un Gemelli bisogna tenere conto che ha nella maggior parte dei casi si tratta di personalità profonde, mai del tutto chiare ed evidenti nel comportamento. Il Gemelli “tipo” racconta un fatto, e già sta pensando a numerosi altri correlati.

Ariete

Ha un po’ la tendenza del doppiogiochista, del “maneggione”, anche se le sue intenzioni possono essere anche considerate positive. E’ il modus operandi il “problema”, quasi mai sono trasparenti e onesti in tutti i sensi.

Vergine

Anche se racconta a se stesso di essere trasparente e chiaro a più livelli, è un profilo decisamente rancoroso e che ha la tendenza a percepirsi “migliore” di altri. Dal punto di vista intellettivo infatti “spicca” in molti ambiti ma questo lo porta anche ad assumere atteggiamenti decisamente poco congrui e “trasparenti”. Il problema principale è che non si rende conto quando si comporta in questa maniera.