Il sito dell’INPS, in questi giorni è in tilt ed è difficile anche solo accedere ai servizi base. Molti utenti, hanno riscontrato dei rallentamenti nel caricare le pagine, ma anche degli impedimenti per fare le domande per bonus e agevolazioni.

“INPS, da stamattina è tutto bloccato”. Cosa sta succedendo?

Come abbiamo già detto, il sito dell’INPS, sta avendo dei problemi da giorni. Bisogna trovare il momento giusto per accedere al sito, dato che a volte funziona e altre volte no. Molti utenti però hanno dichiarato di aver provato molte volte ad accedervi, ma non c’è stato niente da fare. Sicuramente si pensa ad un sovraccarico del server, cioè a causa di molte persone collegate, il server è andato in tilt.

A causa dei molti bonus offerti dallo stato, che si devono richiedere attraverso il sito dell’INPS, stanno riscontrando molti problemi.

Dall’INPS al momento non arrivano comunicazioni ufficiali in merito, ma si spera sempre in un riscontro ed ad una possibile soluzione quanto prima.

Molti utenti anche grazie al servizio SPID, accedono tranquillamente alle loro posizioni fiscali.

Ma ovviamente a portare a dei blocchi temporanei e a dei malfunzionamenti nel sito dell’INPS è sicuramente stata l’enorme mole di persone che hanno cercato di accedere nello stesso momento.

Un’altra causa possibile potrebbe provenire proprio dal tuo computer. Infatti ci potrebbe essere un blocco del sito dell’INPS per un problema si cache del tuo Device. Ma che significa realmente questa cosa?



In breve, quando noi, più volte esageriamo con gli accessi al sito dell’Inps, il browser che ha registrato i dati della tua sezione nella cache e non li ha ancora scaricati per averne di nuovi.

Per cercare di risolvere il problema si devono eliminare tutte le cache dal browser. Bisogna andare nelle impostazioni dell’app che di solito si usa per andare su internet ed eliminare queste cache.