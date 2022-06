La menta è un genere di piante spermatofite dicotiledoni della famiglia delle Lamiaceae.

Per coltivare questa pianta, bisogna scegliere un terreno fresco e ricco di humus. E bisogna metterlo in una posizione soleggiata. È una pianta perenne che può arrivare ad un’altezza di circa 40-60 cm. Questa pianta è ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo. Contiene mentolo, cioè un principio attivo che ha proprietà calmanti, disinfettanti, diuretiche, rinfrescanti. Inoltre, è utile per disturbi gastro-intestinali, tosse e digestione.

Esistono varie specie di menta, ma quella più famosa è la menta piperita.

Altre tipi di menta conosciuti, sono la menta arvensis, che ha un forte aroma ed un dal retrogusto amaro. Viene utilizzata come pianta medicinale grazie alle sue proprietà antisettiche. La menta viridis è la menta più utilizzata in cucina (ad esempio per il mojito). È conosciuta anche quella spiccata, la longifolia e la suaveolens, che si utilizzano spesso per gli infusi e le tisane.

Menta: ecco come coltivarla in vaso o nel terreno

La menta è facile da coltivare e lo so può fare sia in giardino, che in vaso. Si adatta a tutti i tipi di clima e può stare sia all’ombra che in pieno sole. Preferisce terreni ricchi di sostanze organiche mentre sono da evitare terreni argillosi o pesanti che non fanno drenare bene l’acqua. Queste piantine devono essere rinvasate ogni 2/3 anni. Quando fa molto freddo è meglio coprire la pianta con un telo di plastica così da evitare le foglie si bagnino.

La semina deve avvenire in primavera, dopo aver sparso i semi, bisogna copriteli con uno strato sottile di terriccio e poi innaffiarli leggermente in modo da favorirne la germogliazione.

Può essere anche riprodotta per talea, un metodo sicuramente molto più facile della semina. I rami che devono essere usati per fare le talee devono essere tagliati dalla pianta verso marzo o aprile e devono essere lunghi circa 20-25 cm. Gli apici devono essere messi in un bicchiere con l’acqua o direttamente nel terreno così da favorire la radicazione. Se avete deciso di piantare la menta in vaso, dopo i primi germogli, bisogna spostarla al sole.