Se metti la protezione solare non ti abbronzi? facciamo chiarezza

Tutti o quasi sanno che quando ti abbronzi è in realtà una reazione del nostro corpo all’esposizione ai raggi solari, più dettagliatamente alle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole.

Quello che invece non molti sanno è che lo scurirsi della nostra pelle deriva anche da alcuni ormoni, in primis l’intermedina, anche nota come melanocortina. Stiamo parlando di un ormone prodotto da una caratteristica ghiandola, l’ipofisi, a livello della cosiddetta porzione intermedia (pars intermedia), a cui deve il nome, ma anche a livello del derma.

Il ruolo che questa proteina occupa nel metabolismo e nell’omeostasi è importantissimo. Infatti è implicata nella pigmentazione della pelle durante l’abbronzatura, così come nella protezione dall’insorgenza di tumori alla pelle, nei processi di ricostruzione del grasso corporeo e nell’erezione.

Il processo di abbronzatura non sarebbe possibile senza la presenza sulle cellule dell’epidermide di una proteina discendente alla classe dei recettori, in grado di recepire il messaggio e sintetizzare la melanina. Gli scienziati hanno provato che i raggi ultravioletti sono in grado di ingrandire il numero di questi recettori. Si spiega così come mai un’abbronzatura è più scura se il sole viene preso a piccole dosi in tempi allungati. Infatti ogni giorno di esposizione fa sì che le nostre cellule rispondano in maniera continuamente più efficace all’intermedina e quindi generino gradualmente via via più pigmento. Per proteggere la pelle esistono vari prodotti come creme solari. Vediamo se queste ci permettono comunque di poterci abbronzare.

Se metti la protezione solare non ti abbronzi? facciamo carezza

La protezione solare alta o molto alta non impedisce al tessuto cutaneo di abbronzarsi. La melanina infatti è comunque prodotta dalla pelle non appena ci esponiamo al sole. L’obiettivo dei prodotti solari con SPF alto è aiutare a prevenire e rallentare la comparsa di eritemi e scottature.

Un’abbronzatura corretta appare progressivamente con un colore dorato/ambrato. Per questo, l’azione di una crema solare con SPF alto ti aiuta a mantenere un’abbronzatura più duratura ed efficiente anche di una crema abbronzante.

Il consiglio è quello comunque di applicare la crema solare ogni due ore circa, anche in caso di prodotti resistenti all’acqua. In alcuni casi è possibile adoperare una crema solare viso con SPF più alto, poiché potrebbe trattarsi di una area più sensibile all’esposizione solare