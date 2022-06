Fin dall’infanzia e dalle prime esperienze “sociali” siamo inevitaiblmente colpiti da chi manifesta una formazione caratteriale forte, che in molti casi fa riferimenti ad un atteggiamento tendenzialmente combattivo. Le motivazioni possono essere disparate, ma in genere chi è combattivo nell’animo non ha paura a sporcarsi le mani, ed in molti casi è anche permaloso. Nella quasi totalità dei casi chi è “fornito” di questo spirito divide molto i giudizi, tra chi li considera delle personalità troppo “ingombranti” e fastidiose e chi invece ne tesse le lodi in modo molto affascinato. Alcuni segni sono noti per essere decisamente più combattivi della media. Li conosci?

Ecco i segni più combattivi dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Scorpione

Non è esattamente un carattere facile, eppur non è neanche una persona che è in cerca di conflitti. Però è pronto a difendere sia le persone che gli sono più vicine ma anche le proprie idee. Detesta assolutamente chi non prende una posizione e preferisce un “sano scontro” di idee piuttosto che non avere reazioni.

Gemelli

Difficile comprendere cosa passi per la testa di un Gemelli: ecco perchè è facile urtare la loro personalità anche in maniera inconsapevole. E’ ipersensibile alle critiche ed alle idee non coadiuvate dai fatti. Riesce ad essere un “bel peperino” quando vuole.

Ariete

E’ un orgoglioso di “professione”, e come tale, non conosce filtri e limiti quando viene attaccato in modo più o meno diretto. Ariete combatterà fino alla fine anche solo per una questione di principio, anche se ciò comporta un dispendio di risorse non sempre giustificabile.