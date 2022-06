Ormai investire in Bitcoin va di moda. La maggior parte delle persone vede in questa criptovaluta una vera fonte di guadagno, mentre altro fanno solo per moda. C’è da dire però che investire nei bitcoin o in qualsiasi altra criptovaluta non è per tutti.

Come ben sappiamo, investire in Bitcoin, potrebbe essere molto redditizio, ma ovviamente ci sono dei pro e dei contro, come in tutto.

Ecco perché dovresti investire in bitcoin: il parere dell’esperto

Investire nelle monete virtuali é sempre più diffuso, soprattutto negli ultimi anni. Invogliati dall’ultimo anno trascorso sono molte le persone che rischiano. Ma essendo comunque una criptovaluta molto volatile, soprattutto sul prezzo che può salire ma anche scendere da un giorno all’altro, crea delle situazioni molto rischiose per tutti gli investitori.

Alcuni credono che la crittografia sia una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe cambiare il mondo, altri invece credono che non durerà molto e che sia solo un ‘passatempo’ momentaneo.

Anche se molto volatile, il mondo delle criptovaluta, cioè del Bitcoin, ma anche di tutte le altre monete virtuali potrebbe essere molto redditizio.

Alcuni investitori infatti, credono anche che il Bitcoin potrebbe essere una forte copertura contro l’inflazione. Proprio per questo è stato denominato ‘oro digitale‘. In questo ultimo periodo, il Bitcoin è crollato parecchio, ma proprio per questo, potrebbe essere

un’opportunità intelligente per investire e pagarlo molto di meno. Quindi è proprio questo il momento giusto per rischiare ed investire.

Ovviamente come già detto prima, ci sono anche dei contro. Ad esempio, non è un investimento molto sicuro, ma è molto rischioso. Nessuno sa infatti, se effettivamente le criptovalute, avranno successo nel corso degli anni o sarà solo un boom passeggero.

In ogni caso, quando si investe in qualcosa, bisogna sempre fare molta attenzione, avere un piano di ‘gioco’, ma soprattutto avere un piano di ‘ritirata’, se le cose dovessero mettersi male e non perdere tutto.