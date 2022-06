Guardatevi bene intorno, in casa, in giardino, in terrazzo. Prestate attenzione: 99 su 100 vi ritroverete in un vaso, più o meno curata una pianta di aloe vera; perché si, essa è presente in quasi la totalità delle case a volte anche senza che ce lo ricordiamo. Bene avete guardato? In che stato è la vostra pianta? Un po’ trascurata e di brutto aspetto? Vediamo come risolvere. Per il totale benessere delle piante occorre sempre risalire al suo habitat originario nonché alla specie di pianta; e l’aloe è una pianta succulente o carnosa o grassa che dir si voglia e già questo la dice lunga; inoltre è originaria, almeno la varietà più diffusa, del nord Africa. Questa pianta ha bisogno di molta esposizione solare, temperature tra i venti e trenta gradi, poca acqua e terreno drenante. Ma perché questa pianta è cosi diffusa nelle case o nei giardini a volte senza nemmeno che le facciamo caso?

Ecco perché tutti hanno almeno una pianta di aloe vera in balcone: il motivo

Ciò potrebbe essere dovuto ad un retaggio dall’antichità (la pianta infatti è nota fin dai tempi dei babilonesi e degli egizi) e al suo essere definita pianta “positiva” o pianta “miracolosa” definizioni attribuitele a ragione per le sue molteplici proprietà benefiche a tal punto da entrare ufficialmente a far parte delle piante officinali a partire dal 1959.

L’aloe è costituita da longilinee foglie anche se molto succulente e carnose che sono ricche al loro interno di un gel ed è questo gel la parte miracolosa, una vera è propria panacea per svariatissimi usi.

Con l’adeguato trattamento, troviamo il gel per uso esterno che viene impiegato come cicatrizzante, idratante, emolliente, per dar sollievo dalle scottature; è inoltre un potente antiossidante andando a combattere l’invecchiamento della pelle.

C’è inoltre anche il gel per uso orale: non era un segreto nemmeno per gli antichi il suo potere di lassativo naturale. Inoltre svolge una funzione gastro protettiva e digerente non indifferente oltre ad essere un concentrato di tantissime vitamine ed un vero e proprio elimina tossina.

Sarà dunque per questo che tale pianta ce la ritroviamo anche involontariamente in case e giardini. Come si diceva una tradizione tramandata dagli antichi.