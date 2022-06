Mantenere un atteggiamento positivo risulta assulutamente essenziale in praticamente ogni situazione, in particolar modo in quelle debilitanti e “importanti”. E’ inevitabile conoscere chi appare tendenzialmente sempre rilassato e tranquillo, anche in contesti emotivi realmente difficili da gestire. Se tutti almeno una volta abbiamo perso pesantemente “le staffe” , appare difficile questa forma di scenario per alcune persone in particolare: coloro chee indifferentemente dalla situazione, riescono a manifestare una capacità di controllo emotivo estremamente naturale, apparendo sempre rilassati al massimo. Non necessariamente sono corrispondenti ai segni pazienti, in quanto si tratta di due tipologie di carattere parallele ma non sovrapponibili. Ecco quali sono!

I segni zodiacali sempre rilassati. Li conosci? Ecco quali sono

Cancro

E’ naturalmente portato e votato alla tranquillità, non è un profilo che ama i rischi ma anzi cerca di prevenirli. Tuttavia quando inevitabilmente si palesa una situazione difficile, che può mettere in difficoltà i loro nervi, non si fanno cogliere impreparati.

Bilancia

Nulla o quasi sembra sfiorare il loro animo sempre tranquillo: essere rilassati sembra essere il loro principale “mood”, anche se la situazione non sembra essere favorevole. Anche quando risulta essere stressato e fisicamente debilitato, riesce a fare “buon viso a cattivo gioco”, sempre.

Toro

E’ “spaventato” dallo stress e quasi naturalmente ha sviluppato una sorta di “autodifesa” contro le situazioni che manifestano questa tendenza. Toro, quasi sempre, riesce infatti a tenersi lontano da queste condizioni specifiche, anche se sono molto presenti nel contesto odierno. Anche se è stressato, riesce a mantenere un animo vivace e giocoso, oltre che estremamente rilassato.