Il colesterolo alto peggiora in estate se non fai queste cose: parla il medico

Il colesterolo alto peggiora in estate perché secondo il medico siamo più propensi a introdurre alimenti zuccherati. Ad alzare il livello del colesterolo sono i prodotti freddi e congelati come i gelati, le torte da frigo e le bevande zuccherate. Tra le bevande zuccherate figura anche la birra che in estate è consumata in maniera spropositata proprio per la sua sensazione di freschezza che pare dissetare.

Dobbiamo quindi fare molta attenzione a ciò che introduciamo nella nostra dieta e dobbiamo bilanciare bene i vari elementi nutrizionali. Di solito, consideriamo il gelato come uno sfizio ma se abbiamo già assunto la nostra porzione di zuccheri andiamo ad aumentare inconsapevolmente i livelli glicemici nel sangue.

Lo stesso dicasi per le bibite e la birra che spesso beviamo al bar nelle serate in compagnia degli amici. Le bevande gassate contengono tutte un alto contenuto di grassi e se già soffriamo di colesterolo alto non possiamo permetterci di sgarrare. Pena l’arrivo di patologie ancora più gravi come, per esempio, il diabete.

Il colesterolo peggiora in estate dice il medico: “Attenzione alle bibite”

Le bibite ci fregano sempre perché spesso danno una sensazione rinfrescante e dissetante e tendiamo a esagerare. Un esempio classico è la birra: cosa c’è di meglio di bere una birra ghiacciata quando le temperatura sono elevate? Purtroppo però la birra è fatta con gli amidi, dei sottoprodotti dello zucchero e quando la beviamo alziamo inavvertitamente il livello glicemico del sangue. Non dobbiamo rinunciare a bere delle bibite diverse dall’acqua ma se abbiamo problemi di colesterolo facciamolo massimo una o due volte alla settimana.

Le bibite gassate sono anch’esse responsabili del colesterolo alto. A far loro compagnia si aggiungono tutti i vari sciroppi che vanno a impreziosire le bevande a base di acqua. Tra questi i più usati sono gli sciroppi alla menta, all’amarena e al sambuco. Hanno un’altissima quantità di zucchero in quanto funge anche da conservante. Stiamo attenti a non esagerare.

Il medico ci mette in allerta anche sulle tisane, i tè confezionati, il latte vegetale e quello di vaccino. Tutti questi prodotti sono spesso addizionati con lo zucchero a nostra insaputa, che li consumiamo senza leggere bene gli ingredienti. Il latte di vaccino, inoltre, ha una buona quantità di grassi che accentuano il valore del colesterolo alto. Se proprio non riusciamo a rinunciare a bere il latte vaccino, scegliamo la variante parzialmente scremato.

I cibi che alzano il colesterolo

In estate siamo più propensi a consumare gelati confezionati, gelati sciolti, torte gelato e ghiaccioli: tutti prodotti con una buona quantità di zuccheri. A meno che questi prodotti non siano realizzati a casa, omettendo l’apporto zuccherino. Resistiamo ed evitiamo di consumare questi prodotti tutti i giorni.

Un altro problema estivo è l’elevato consumo di frutta. D’altronde è la stagione in cui maturano i frutti migliori e come si fa a resistere? Se soffriamo di colesterolo alto dobbiamo rinunciare alle abbuffate a base di frutta nonostante possano sembrare dei cibi innocui. Conosciamo dove si nasconde il nemico (lo zucchero) così possiamo eliminarlo.