Il pesce è un alimento molto importante per il nostro corpo. Infatti grazie alle sue proprietà fa molto bene ed è molto salutare. Oggi parleremo di uno dei pesci più conosciuti sulle nostre tavole nonché uno dei più sani e ricchi di benefici per il nostro organismo, il merluzzo.

In pochi sanno che questo pesce è un toccasana per l’organismo

Il merluzzo atlantico, fin dalle sue origini, aveva il privilegio di essere tanto nutriente e abbondante, questo perché nel suo habitat è un carnivoro di vertice, cioè che pratica anche il cannibalismo: l’Uomo è il suo esclusivo ed unico predatore.

Il primo popolo a pescarlo con impegno furono i Vichinghi, già dal X secolo, salpando dalle loro basi islandesi. I Vichinghi idearono anche la prima tecnica di mantenimento del pesce fresco: tagliato il merluzzo a fette, esibivano questo al vento freddo fino a farlo essiccare e raggiungere la compattezza delle gallette.

Sebbene in questo processo perdesse anche i 4/5 della sua massa, ciò che rimaneva era tanto nutriente. Nei Paesi di lingua inglese, molte minute comunità costiere hanno fatto la loro fortunaeconomica con il trattamento del merluzzo, che poi vendevano in tutto il mondo.

All’incirca tutte queste località sono oggi identificabili dal prefisso “-wich” che conclude il loro nome e significa appunto “luogo dove si lavora il merluzzo”.

Il toponimo “Cape Cod” sta appunto per “Capo del Merluzzo”. Ma la città che deve in maggior misura il suo sviluppo alla pesca del merluzzo è Boston, non a caso la prima città importante del New England.

Benefici

Passiamo ora ai benefici di questo famosissimo pesce. Pieno e non poco di proteine ad alto valore biologico, alcune vitamine del gruppo B e alcuni minerali, il merluzzo appartiene al I gruppo sostanziale degli alimenti.

Si tratta di un prodotto dallo stileenergetico tanto basso, le cui calorie vengono dotate soprattutto dai peptidi, seguiti da quantità limitate di trigliceridi. Le proteine sono ricchissime di amminoacidi sostanziali e gli acidi grassi hanno una natura in prevalenzapolinsatura (omega 3 EPA e DHA).

Carboidrati e fibre sono totalmente assenti; il colesterolo è inconsistente. Tra le vitamine troviamo soprattutto la concentrazione di niacina (PP), mentreparlando di minerali sono notevoli i livelli di potassio, fosforo, iodio e ferro.

Il merluzzo è perciò consigliato per chi segue una dieta a basso contenuto calorico, valido al dimagrimento. Il profilo lipidico lo rende adeguato alla terapia alimentare contro le malattie del metabolismo.