Le candele alla citronella funzionano? Ecco la risposta

Le candele alla citronella sono un must della stagione estiva e illuminano le serate affollate di zanzare, ma funzionano davvero? Secondo le vendite sì, infatti moltissimi italiani con l’avvento della stagione estiva fanno scorta di candele alla citronella perché vogliono sentirsi protetti e liberi di stare all’aperto la sera.

Per funzionare, però, le candele alla citronella devono contenere l’olio essenziale della pianta e non un surrogato chimico, altrimenti non hanno alcun effetto. Non è difficile trovare il prodotto contraffatto perché di solito ha un prezzo bassissimo e decisamente inferiore rispetto al prodotto originale con l’olio di citronella.

Per ricavare l’olio essenziale dalla pianta di citronella serve un procedimento elaborato che va a testimoniare il valore del prezzo di vendita. Per cui se vediamo delle candele alla citronella con una profumazione quasi inesistente significa che è realizzato con un surrogato chimico. Infatti, la pianta ha un odore molto forte e persistente che a tanti risulta addirittura sgradevole.

Come utilizzare la candela alla citronella in modo efficace

Appurato che abbiamo acquistato un prodotto naturale e non una candela composta da sostanze chimiche, tra l’altro poco salutari, posizioniamo la candela all’interno o all’esterno della casa e accendiamola almeno mezz’ora prima dell’imbrunire. In questo modo le zanzare che si presentano la sera quando cala il sole troveranno un odore a loro sgradevole ad aspettarle e rinunceranno alla visita.

Posizioniamo le candele negli angoli strategici, ossia dove possono entrare le zanzare perché attirate da fonti di luce o altre attrattive. In tal senso dovremo metterle sulle finestre e sulle porte così da evitare che possano trovare una via di entrata. Facciamo attenzione che non si spengano per colpa del vento e quindi dotiamole di uno stoppino antivento o da un riparo frangivento.

Lozione corpo alla citronella fai da te

Invece di usare gli spray chimici antizanzare sulla pelle tutti i giorni prova ad alternare con delle soluzioni naturali. L’olio essenziale di citronella si trova nei negozi di erboristeria e si vende sotto forma di boccette. Possiamo mescolare l’olio con il normale olio che usiamo per il corpo, come quello di mandorla per esempio, e usarlo come lozioni antizanzara.

Ha un profumo molto dolce e forte per cui usiamone poche gocce. Possiamo miscelare anche l’olio essenziale di geranio, di menta e di lavanda che svolgono la stessa funzione così da avere un portento capace di far storcere il naso (se ce l’hanno) alle fastidiose zanzare. Per 100 ml di prodotto usiamo solo poche gocce di olio essenziale per non irritare la pelle.

Candele alla citronella fai da te

Se abbiamo acquistato l’olio essenziale alla citronella possiamo realizzare anche le candele alla citronella. In commercio si trova già il materiale da sciogliere per realizzare le candele o in alternativa possiamo acquistare della cera d’api. Basterà sciogliere la cera in un pentolino e poi prima che si raffreddi aggiungere le gocce di olio essenziale. Poi, dopo aver mescolato bene, dovremo inserirla in un contenitore in vetro o in ceramica e aggiungere lo stoppino. Una volta solidificata sarà pronta da usare.