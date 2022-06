Mattonelle sbiadite dal sole? Ecco un trucco per ravvivare il colore

Le mattonelle sbiadite rovinano l’aspetto estetico di un ambiente domestico in quanto danno un senso di abbandono. Ma come facciamo a riportare le mattonelle al loro antico splendore? Esistono vari metodi per pulire le mattonelle o rinvigorire il colore delle superfici e in questo articolo vedremo come possiamo fare.

Qualora le mattonelle fossero troppo rovinate bisognerà procedere alla sostituzione. Per questo al momento dell’acquisto delle mattonelle per la casa sarebbe bene rifornirci di qualche pezzo di scorta da sostituire in caso di rottura o sbiancamento dei colori. Potrebbe succedere che al momento del bisogno le mattonelle non siano più disponibili dal rivenditore perché fuori serie.

Mattonelle sbiadite dal sole o tanto sporche?

Spesso vediamo le mattonelle rovinate e pensiamo si siano sbiadite per colpa del sole. In realtà a ricoprirle è solo una patina sporca depositata per colpa degli agenti atmosferici, se posizionate all’esterno, o per colpa del tempo e della polvere, all’interno delle nostre abitazioni. In entrambi i casi dovremo procedere con una pulizia profonda e in questo caso ci arriverà in aiuto l’idropulitrice.

Lo strumento è perfetto per pulire le superfici esterne perché in pochi minuti, grazie alla forza dell’acqua, sarà capace di togliere lo sporco più resistente e rinnovare lo strato superficiale dei pavimenti. All’interno della nostra casa, però, l’idropulitrice è un po’ difficile da usare perché potrebbe rovinare i componenti della casa. Perciò in questo caso ci viene in aiuto un’aspirapolvere a vapore la quale in maniera più gentile ma comunque efficace toglierà i residui di sporco soprattutto dalle fughe.

Fughe bianche come nuove

Le fughe sono l’anello di congiunzione fra le mattonelle e spesso da bianche assumono un colorito più scuro per colpa della polvere. Dopo aver pulito a fondo le piastrello possiamo passare una dose di sbiancante adatto alle fughe. Il prodotto viene venduto nei negozi specializzati ed è dotato di un comodo beccuccio che evita che il prodotto fuoriesca e vada a macchiare le mattonelle.

Possiamo usare il prodotto sia dentro che fuori casa e dovremmo lasciare che il prodotto si asciughi senza camminare sopra con le scarpe o peggio con i piedi nudi. Esaurito il tempo di posa, facciamo fede alle istruzioni scritte nella confezione, possiamo passare al terzo e ultimo passaggio che servirà a lucidare le mattonelle.

La lucidatura delle mattonelle sbiadite

L’ultimo passaggio è quello che riguarda la lucidatura delle mattonelle. La vernice che andremo ad acquistare dovrà adattarsi al tipo di materiale con le quali sono costruite le nostre mattonelle. Se abbiamo del gres non dobbiamo utilizzare una vernice per ceramica altrimenti rischieremo di rovinare l’intero pavimento.

Se dobbiamo lucidare il pavimento esterno scegliamo delle giornate in cui siamo sicuri che ci sarà il sole così la vernice si asciugherà in fretta e non creerà delle strane reazioni a contatto con l’acqua piovana. Passiamo la vernice su ogni mattonella così da non coprire evitando di andare a inserire il prodotto nelle fughe. Se la mattonella rimane sbiadita nonostante tutti questi passaggi allora significa che è arrivato il momento di sostituirla.