L’amore è uno dei più “nobili” e “umani” sentimenti in assoluto: pur essendo completamente spiegabile chimicamente parlando, resta qualcosa di profondamente correlato alla nostra personalità e nella quasi totalità dei casi, tutti ci siamo innamorati almeno una volta. In questi casi si tende a perdere almeno parte della propria razionalità e capacità di giudizio in virtù della “sbandata” emotiva, ma come sappiamo, non tutti sono uguali quando sono colpiti dalle frecce di Cupido. Alcuni infatti sembrano avere l’innamoramento facile, e secondo lo zodiaco si tratta di alcuni segni distinti. Quali sono i segni che si innamorano più spesso degli altri?

Quali sono i segni zodiacali che si innamorano più facilmente? Ecco la risposta

Cancro

Non “sfugge” alla lista il segno del Cancro, il romantico per eccellenza pur non essendo eccessivamente “smielato”, mette i propri sentimenti sopra qualsiasi cosa, ed essendo un ottimista, è portato a “perdere la testa” con una facilità estrema, in quanto “vede” del buono anche dove in realtà scarseggia.

Toro

Apparentemente più controllato del Cancro, il segno del Toro manifesta una difficoltà nel tenere a bada i propri sentimenti e ciò è reso evidente da una tendenza all’innamoramento costante, non necessariamente delle persone “sbagliate”. Essendo alla ricerca costante del rapporto stabile, questo può sviluppare problemi.

Pesci

I segni forse più romantici di tutti ma anche quelli più fragili: rispetto a Cancro non sono “ottimisti” in tutto e per tutto, e sono assolutamente consapevoli che è il caso di lasciarsi andare sempre ai richiami del cuore, ma è più forte di loro: sono gli entusiasti dello zodiaco da questo punto di vista.