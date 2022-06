I fiori gialli rendono sicuramente più luminoso il luogo dove vengono posizionati. Avere un bel giardino o balcone, molto colorato, è il sogno di tutti, soprattutto in estate, per vivere a piano tutta l’atmosfera rilassante.

Se nel tuo balcone vuoi un tocco di giallo, ecco i fiori migliori da piantare

Tra i fiori gialli più coltivati e soprattutto emblema dell’estate troviamo sicuramente il girasole. Questo fiore infatti, come dice il nome, gira sempre verso il sole. Il girasole è un fiore molto bello e si può tranquillamente tenere sia un giardino che in balcone. Ha bisogno però di molto spazio. In giardino si possono piantare anche una specifica varietà, più grandi che raggiungono svariati metri di altezza.

Un altro fiore particolare è il coreopside. È un fiore da campo che resiste sia al caldo che al freddo, quindi è ottimo da piantare anche a fine estate, quando le temperature si stanno abbassando.

C’è poi la rudbeckia, che ha dei fiori bicolori, ad esempio gialli fuori e neri all’interno. Questo fiore, é perfetto per chi non possiede un balcone al sole. Cresce infatti anche a mezz’ombra.

Non facendoci ingannare dal nome, la viola del pensiero è un bellissimo fiore giallo. È una pianta perenne estiva ma resiste anche all’inverno freddo.

Come fiore giallo, possiamo citare anche la mimosa. Usanza vuole, che l’8 marzo si regali a tutte le donne. È un albero che cresce in altezza per molti metri, ma fiorito è molto bello da vedere. Non è una pianta estiva ma neanche invernale, fiorisce infatti a febbraio e odia molto il freddo. Può essere coltivata anche in vaso.

Famoso è anche il Dente di leone o Tarassaco. Chiamato così per le foglie munite di piccoli denti. È una specie erbacea ed appartiene alla famiglia delle Asteracee. Può essere coltivata in balcone ma si trova spontaneamente anche nelle zone pianeggianti. Questo fiore è conosciuto anche come “soffione”. Inoltre, il Dente di leone ha anche proprietà proprietà diuretiche e viene utilizzato contro la ritenzione idrica.

Ovviamente, esistono anche altri fiori gialli ma abbiamo descritto i più famosi. Non vi resta che abbellire il vostro balcone con questo meravigliosi fiori.