Balconi: ecco come creare delle perfette aree d’ombra, parla l’esperto

Al nostro balcone possiamo adattare delle perfette aree d’ombra seguendo i consigli dell’esperto che ci guiderà nella realizzazione. Le informazioni risultano indispensabili per chi ha bisogno di creare degli appositi spazi abitabili in una zona della nostra abitazione molto spesso abbandonata a sé stessa.

Sono diverse le soluzioni che possiamo adottare sia acquistando un prodotto già fatto che selezionare un’idea fai da te così da occupare in modo perfetto lo spazio a disposizione. Per esempio, possiamo sistemare tende da sole, pergole, piante, ombrelloni, gazebo, vele, frangivento, eccetera. Bisognerà dotarsi di un metro e calcolare quale soluzione si adatta in maniera più efficace al nostro angolo abitativo.

Come creare delle perfette aree d’ombra: parla l’esperto

Iniziamo dai classici prodotti economici che possiamo acquistare sia al supermercato che nei negozi specializzati, come per esempio l’ombrellone. La soluzione è ideale per schermare la luce del sole in particolari ore del giorno mentre per il resto del tempo possiamo tenerlo chiuso e lasciare che entri della luce filtrata. L’unica pecca dell’ombrellone è che necessita di una base su cui appoggiare che spesso va a rubare un bel po’ di spazio. Per cui se non abbiamo un balcone grande forse è meglio virare a un’altra opzione.

In alternativa all’ombrellone c’è la vela. Si tratta di un tessuto impermeabile, realizzato in materiale plastico che permette di bloccare la luce del sole. Si può attaccare con dei ganci specifici al muro e per mezzo di bracci in ferro alla ringhiera del balcone così da rimanere sospesa e fissa. Ottima per un balcone esposto in una posizione per cui il sole filtra tutti i giorni e crea troppo surriscaldamento e per nascondersi da vicini un po’ invadenti. I supporti sono in alto quindi non rubano spazio al pavimento. Però non è removibile e potrebbe disturbare la veduta del panorama.

Al posto della vela sospesa possiamo acquistare le classiche tende da sole, sono l’opzione più costose ma anche quella che resiste più a lungo nel tempo. Non rubano spazio al pavimento e permettono di riparare dal sole quando serve e di essere riavvolte quando non serve. Ad oggi sono la soluzione più amata dai condomini proprio grazie a questa versatilità.

Se le tende da sole sono una spesa troppo esosa al momento da affrontare si può scegliere una via di mezzo: le tende da balcone. Si installa un palo e come le classiche tende interne si possono srotolare o tenere unite. Permettono di riparare dal sole solo quando serve e se si sceglie la variante in formato antizanzara possono proteggere dall’invasione degli antipatici insetti.

Le zone d’ombra più basse

Qualora non volessimo coprire l’intero balcone potremmo valutare l’acquisto di un riparo a livello della ringhiera. In questo caso le soluzioni ideali riguardano il separé in bambù o i classici pannelli in legno che riparano pur senza togliere completamente la visuale. Le scelte devono essere fatte anche in base al proprio balcone. Non tutti i modelli, infatti, sono adattabili ma vanno considerati gli spazi e le metrature a nostra disposizione.