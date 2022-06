Un Bitcoin in questo momento, vale meno di 30 mila dollari, meno della metà rispetto al picco del novembre 2021. Le oscillazioni dell’ultimo periodo fanno temere molto investitori che anno creduto fortemente nel Bitcoin. Ma si sa che questa moneta, ma anche le altre criptovalute, sono molto volatili.

Anche se il crollo sta durando parecchio e il bitcoin non riesce a rialzarsi, molti analisti sono fiduciosi. Ad esempio secondo Finder, il Bitcoin per fine anno arriverà a 65.185$ ed entro il 2025, arriverà a 179.280$ entro il 2025.

Invece Ben Ritchie, un amministratore delegato di Digital Capital Management Pty Ltd, ha previsto la rimonta della moneta fino a 100.000$, sempre entro la fine del 2022.

Ma non tutti sono della stessa opinione ad esempio Kate Baucherel, consulente tecnologica e specialista blockchain presso Galia Digital, ha previsto che il Bitcoin, chiuderà l’anno con i valori attuali, non di più di secondo la quale Bitcoin chiuderà il 2022 sui 40.000$. Questo per la sua dipendenza dai combustibili fossili.

Dimitrios Salampasis, docente di FinTech presso la Swinburne University of Technology, invece ha previsto un valore di 50.000$ per la fine del 2022.

Bitcoin torna a salire: ecco quanto ha guadagnato chi ha investito

Nonostante questo ribasso, non possiamo non dire che molte persone sono diventate ricche grazie proprio a questa moneta. Il bitcoin nasce nel 2009 e nel 2010, valeva solamente 10 centesimi. Solo questa cifra di fa pensare a quanto una persona ha guadagnato, soltanto con pochi euro. Di solito il cambio si esprime in dollari.

Ad esempio, per chi ha investito in questa moneta virtuale nel 2010, con 100 dollari ha comprato 1000 Bitcoin, che oggi valgono circa 40 milioni di dollari. Una cifra molto alta, in generale ma se si considerano i 100 dollari iniziali, lo è ancora di più.

Non ci resta che aspettare e vedere quando e se ci sarà un rialzo o un ulteriore ribasso del valore di questa criptovaluta.