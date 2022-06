Ecco alcuni trucchi per allontanare gli insetti nel balcone durante la cena

Allontanare gli insetti da casa durante la cena può sembrare difficile ma grazie ad alcuni trucchetti risulterà più facile. Per insetti si intendono tutti quei piccoli animaletti molesti che soprattutto in estate infestano i nostri balconi e a volte ci impediscono di viverci. Vi è mai capitato di dover rinunciare alla cena all’esterno perché sommersi da visitatori?

Ebbene, è un momento fastidioso. Però esistono delle valide soluzioni che ci possono aiutare a far sì che una situazione del genere non si verifichi mai più. Pertanto, prendete carta e penna così da aggiungere degli appunti utili per soddisfare piacevolmente in compagnia dei vostri familiari e amici un’ottima cena senza insetti.

Soluzioni preliminari per allontanare gli insetti

Se abbiamo delle piante sul balcone gli insetti si possono annidare lì e presentarsi senza essere invitati nel momento della cena. In questo caso possiamo sfruttare dei rimedi naturali come mettere dei fondi di caffè sopra il terreno delle piante. L’odore è particolarmente sgradevole agli insetti che quindi si allontanano.

Se vogliamo comprare qualche strumento ci sono quegli acchiappa insetti che si attaccano alla corrente emettendo della luce. Quando l’insetto si avvicina viene brutalmente bruciato e polverizzato. Sono delle soluzioni un po’ cruente ma efficaci. Un’opzione più soft è quella di fornirsi di candele profumate alla citronella, geranio e lavanda. Sono fastidiose sia alle zanzare che ad altri tipi di insetti.

Allontanare formiche, scarafaggi, cimici e mosche

Le formiche sono terribili perché si intrufolano dappertutto è quando le vediamo comparire significa che siamo già sotto invasione. Abbiamo però un aiuto dalla nostra parte ed è l’olio essenziale. L’odore di questi oli, in particolare l’eucalipto, risulta a loro particolarmente sgradito. Per cui spruzziamolo nei punti di accesso principali realizzando una soluzione acqua e olio da miscelare bene.

Gli scarafaggi e le cimici detestano l’aceto e la candeggina. Possiamo strofinare sia il pavimento che le superfici del nostro balcone con una soluzione di acqua miscelata alla candeggina e all’aceto. Bisognerà ripassare spesso perché l’odore tende a evaporare in fretta ma se passiamo prima di cena siamo sicuri che ci lasceranno in pace.

Per allontanare gli insetti come le mosche possiamo disporre delle ciotole che contengono delle fette di limone su cui inseriremo dei chiodi di garofano oppure un’altra ciotola con dell’aceto bianco e dei grani di pepe nero. L’odore è alquanto nauseabondo per le mosche e se non sono troppo audaci dovrebbero allontanarsi dalla nostra cena.

Allontanare altri insetti molesti come le zanzare e le vespe

Le zanzare sono attirate soprattutto dalle fragranze dolci così dobbiamo preparare una bottiglia di plastica tagliata a metà. Terremo la parte inferiore riempiendola di acqua, zucchero e lievito di birra. Posizioniamola in un luogo strategico magari vicino a una fonte di luce. Il profumo dovrebbe attirare gli insetti e farli entrare nella bottiglia per poi rimanere invischiati e morire.

Le vespe e i calabroni detestano il caffè per cui tostiamo alcuni chicchi di caffè in un contenitore di latta con una fiammella sotto e questi animaletti non compariranno durante la nostra cena.