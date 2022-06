Come ben sappiamo, non tutti gli Stati usano la stessa moneta ( questo vale anche per gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea). In ogni caso, è possibile cambiarle tra di loro, ma non tutte hanno lo stesso valore. Ciò significa che con 1 euro non avremo per forza 1 dollaro, 1 sterlina o 1 yen. Il cambio viene deciso in base al valore di ogni moneta. In questo articolo vedremo il cambio euro-sterlina, se è favorevole o meno.

La sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito ed è la più antica in circolazione. Mentre l’euro è la nostra moneta ufficiale e quella di altri Stati che fanno parte dell’Unione Europea. Non tutti gli Stati dell’Unione Europea hanno come moneta ufficiale l’euro, ma anche in quel caso, esistono dei negozi appositi per cambiarlo.



Ecco perché il cambio euro-sterlina è conveniente: approfittane

Ma effettivamente dove si può cambiare la sterlina? Ovviamente si può fare sia in Italia che nel Regno Unito. In Italia, il cambio, può essere effettuato (prenotando prima, dato che non dispongono delle eventuali somme rischierate) sia in Posta, che in Banca. In questi due luoghi però non è molto conveniente fare il cambio dato che si devono pagare commissioni e tasse molto alte.

Nel Regno Unito invece può essere effettuato in aeroporto o nei negozi di souvenir. Nel primo caso, non conviene molto, perché di solito, se ne approfittano dato che non si può fare molto senza sterline.

Mentre conviene di più nei negozi di souvenir in giro per la città. Il consiglio è quindi di cambiare una piccola somma per eventuali spostamenti iniziali e poi andare a cambiarli in questi negozietti. In alternativa si può pagare sempre con la carta di credito. Vediamo ora quanto vale il cambio euro-sterlina.

Di solito, anche se di poco il valore può cambiare tutti i giorni. Se andiamo a cambiare 1 euro oggi ci daranno 0,86 sterline, di più rispetto ai giorni precedenti. Quindi significa che ci conviene in più. Viceversa 1 sterlina vale 1.17 euro.