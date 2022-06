La Sterlina oro, chiamata anche Sovrana d’oro, venne prodotta in Inghilterra dal 1489, richiesta dal re di quel tempo. Sul fronte era raffigurato il re seduto in trono mentre sul retro lo stemma reale dei Tudor. Ci furono molte interruzioni per la produzione di questa moneta ma nel 1817, quando riprese la conciatura, furono scelti i parametri che vengono seguiti ancora oggi. E fu sostituto lo stemma reale con San Giorgio che sconfigge il drago dell’incisore italiano Benedetto Pistrucci.

Vengono definite sterline vecchie quelle coniate prima del 1957 mentre le nuove sono considerate quelle successive. La regina attuale, cioè la regina Elisabetta II, ha attualmente 5 ritratti diversi. Ovviamente non era possibile lasciare il ritratto di una regina giovane sempre. Quindi con l’avanzare dell’età sono cambiati anche i ritratti.



Ecco quanto vale questa sterlina del 1953. “Da togliere il fiato”

La sterlina in oro più rara in assoluto è appunto quella della regina Elisabetta. Nel 1953, anno in cui la regina fu incoronata, furono coniate sono 3 (forse 4) sterline di prova, oltre alle mezze e doppie sterline, con la raffigurazione della regina appena incoronata. Ne furono coniate solo 3 come prova, infatti solo l’anno successivo furono coniate le altre.

Due di queste monete sono conservate presso la sede museale della Zecca Reale e presso il British Museum. Mentre, la terza era custodita in un museo gallese, ma in seguito il 19 maggio 2915, fu venduta privatamente in un’asta presso la St. James Auctions (una casa d’aste londinese).

Questa moneta inizialmente valeva 250 mila dollari ma fu abbassato a 200 mila dollari come prezzo di base per l’asta. Fu acquistata però a 300 mila dollari, cioè circa 385 mila euro.

Quindi possiamo dire che la sterlina del 1953 di Elisabetta II, è la moneta più rara è introvabile. Se qualcuno dovesse mai trovare la quarta, diventerà sicuramente molto ricco o semplicemente avrà un bellissimo ricordo è oggetto da sfoggiare con gli amici e con i parenti.