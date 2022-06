Perché le rose si regalano dispari? Ecco la spiegazione dell’usanza

Le rose, si possono regalare per ogni occasione, basta scegliere il colore giusto. Infatti, ogni colore, ha un significato diverso e ben preciso. Ad esempio una rosa bianca indica candore, ma pure silenzio e innocenza. Quindi può essere regalata per un amore puro, ( ad esempio viene spesso usata nei matrimoni).



Quella di colore rosa invece, indica spiritualità ed a secondo della tonalità del colore indica cose diverse. Ad esempio, una rosa pallina, indica ammirazione e rispetto e quindi si può utilizzare per l’amicizia, mentre un rosa più scuro indica tenerezza e gratitudine.

La rosa tendente al pesco, vuole rappresentare un amore nascosto e viene usata per chi vuole dichiararsi alla propria amata.

Quella canina rappresenta la delicatezza ma anche il dolore. Mentre la rossa ha molti significati in base all’intensità del colore. Un rosso porpora simboleggia la promessa di un amore solenne ed eterno. Quella rosso fuoco rappresenta l’amore passionale, mentre quelle rosso carminio vogliono ed premier un amore fisico e carnale.

La rosa gialla rappresenta la gelosia, l’infedeltà e il rumore. Quella viola indica l’amore a prima vista, cioè il colpo di fulmine. La blu rappresenta il mistero e la saggezza ma può rappresentare anche infedeltà e indifferenza. Per ultima abbiamo la rosa nera, che non esiste in natura, ma viene creata artificialmente. Per nere si può intendere anche un rosso molto scuro che tende al nero e in questo caso, esiste in natura ed è bellissima.

Dopo aver visto il significato di tutte le rose, la vera domanda è ‘Perché devono essere regalate dispari e non pari?’ Vediamolo insieme.

Perchè le rose si regalano dispari? ecco la spiegazione dell’usanza

Regalare le rose dispari è una tradizione. Da sempre siamo soggetti a usanze e tradizioni del paese in cui ci proviamo e le rose sono proprio una di queste. La tradizione vuole che si regalino pari solo a causa di un lutto. Ovviamente ci sono delle eccezioni, come la dozzina il giorno del matrimonio, sei per il fidanzamento o multipli di 50 per simboleggiare la devozione.

Ma per un’occasione felice, si regalano dispari.

Il numero dispari comporta una scelta, così come dice il galateo. I numeri dispari inoltre, hanno una carica positiva, mentre i pari rappresentano l’equilibrio e la materialità.

Quindi se si vuole augurare il meglio è opportuno regalarle dispari, mentre se si vuole fare un dispetto, si può scegliere di regalarle pari.